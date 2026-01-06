Και καλή φώτιση: Πιάστηκαν στα χέρια για το ποιος θα πιάσει τον Σταυρό στη Φλώρινα (vid)

Ο απόλυτος χαμός επικράτησε στην καθαγίαση των υδάτων στη Φλώρινα, καθώς επικράτησε έντονος τσακωμός σε αυτούς που βούτηξαν για να πιάσουν τον σταυρό.

Εικόνες ντροπής στη Φλώρινα. Πιστοί στην προσπάθειά τους να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό επιδίδονται σε κλωτσιές και μπουνιές μεταξύ τους!

Στο κλίμα των ημερών οι πιστοί, με το που ο ιερέας πέταξε τον Σταυρό, όρμησαν κατά πάνω του και ακολούθησε το χάος.

Παραδίδοντας μαθήματα χριστιανικής πίστης και αγάπης, ένεκα των ημερών, πλακώθηκαν μεταξύ τους, για το ποιος θα βγει ο... νικητής των Φώτων.

Μην αγχώνεστε παλικάρια, είστε όλοι νικητές!

