Αδιανόητο ατύχημα στη Λευκωσία: Βοήθησε τον οδηγό να παρκάρει και κατέληξε στη ΜΕΘ!

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 63χρονος στη Λευκωσία, μετά από σοβαρό ατύχημα σε πάρκινγκ πολυκαταστήματος, την ώρα που βοηθούσε οδηγό να παρκάρει.

Ένα σοκαριστικό και πραγματικά αδιανόητο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (30/12) σε πολυκατάστημα της Λευκωσίας, με έναν 63χρονο άνδρα να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Ο άνδρας βρισκόταν στο πάρκινγκ του καταστήματος, όταν προσφέρθηκε να βοηθήσει μία οδηγό να παρκάρει το όχημά της, μια απλή κίνηση καλοσύνης που κατέληξε σε τραγωδία.

Πώς συνέβη το περιστατικό: Κατέληξε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, το αυτοκίνητο τέθηκε σε κίνηση ενώ η πόρτα ήταν ανοιχτή. Όταν η πόρτα χτύπησε σε διπλανό όχημα, έκλεισε με δύναμη, εγκλωβίζοντας τον 63χρονο.

Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, με αυτόπτες μάρτυρες να προσπαθούν να βοηθήσουν μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο στο σημείο.

Ο πολύ άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε σοβαρά τραύματα. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνά η Τροχαία Λευκωσίας. Οι Αρχές συλλέγουν καταθέσεις και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς το όχημα τέθηκε σε κίνηση και προκλήθηκε ο σοβαρός τραυματισμός.

