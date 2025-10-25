Φειδίας: «Κάντε σεξ χωρίς προφυλάξεις – Η Αφρική θα έχει 3,5 δισ. πληθυσμό σε 100 χρόνια και ο ελληνισμός θα χαθεί!» (vid)

Θέλει έξι παιδιά και ζητά «εθνική κινητοποίηση» στις κρεβατοκάμαρες. Ο Φειδίας το είπε σοβαρά (μάλλον).

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου το είπε και (δυστυχώς) το πίστεψε: αν θέλουμε να σωθεί ο ελληνισμός, υπάρχει λύση, αρκεί να πετάξουμε τα προφυλακτικά στα σκουπίδια.

Ο δημοφιλής YouTuber και όχι τόσο πετυχημένος πολιτικός, κάλεσε Έλληνες και Κύπριους να κάνουν παιδιά «για την οικονομία και το έθνος», συγκρίνοντας τη μελλοντική δημογραφική έκρηξη της Αφρικής με τη δική μας (επικίνδυνη, πράγματι) συρρίκνωση.

Μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα, αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται σύντομα να παντρευτεί και σκοπεύει να κάνει έξι παιδιά, γιατί -όπως είπε- «αν δεν γεννήσουμε εμείς, ποιος θα δουλέψει;».

Ο Φειδίας, η Αφρική και η αποστολή «σώστε τον ελληνισμό»

Σε μια συνειρμική λογική που δυσκολευόμαστε να ακολουθήσουμε, ο Φειδίας Παναγιώτου συνέκρινε τις γεννήσεις στην Ελλάδα (1,35 ανά γυναίκα) και την Κύπρο (1,32 ανά γυναίκα) με την Αφρική, όπου σύμφωνα με τα μαθηματικά του ο πληθυσμός θα φτάσει τα 3,5 δισεκατομμύρια σε έναν αιώνα. «Εμείς θα χαθούμε», τόνισε, προτρέποντας τους νέους να πάρουν την κατάσταση στα… χέρια τους.

«Ο γάμος κοντεύει μέσα στο 2026, θέλω να κάνω έξι παιδάκια. Ξέρεις, ένα από τα μεγαλύτερα πρόβληματα που έχουμε στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι η υπογεννητικότητα. 1,3 νομίζω είμαστε και θα μικρύνουμε σε λίγο, σε 90 χρόνια. Άρα, αν δεν κάνουμε παιδιά να δουλεύουνε στην οικονομία, θα μικρύνουμε σαν ελληνισμός. Στην Αφρική για παράδειγμα που κάνουν πολλά παιδιά, σε 100 χρόνια λένε ότι θα έχουν 3,5 δισεκατομμύρια πληθυσμό, ενώ τώρα έχουν 1,2 δισεκατομμύρια. Άρα, εμείς θα χαθούμε ως ελληνισμός αν δεν κάνουμε παιδιά. Άρα, θέλουμε περισσότερα παιδιά. Κάνετε σεξ χωρίς προφυλάξεις», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Φειδίας το είπε όπως του βγήκε. Και το ίντερνετ το πήρε όπως ήθελε. Ωστόσο, πίσω από τις τραβηγμένες δηλώσεις του, κρύβεται μια αλήθεια: η Ελλάδα και η Κύπρος γερνούν επικίνδυνα, η υπογεννητικότητα κυριαρχεί και οι νέες γενιές, αβοήθητες καθώς είναι, δείχνουν απρόθυμες να φτιάξουν οικογένεια.

Το πανεθνικό του κάλεσμα μετά το 15.00 λεπτό:





ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ