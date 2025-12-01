Η οικογένεια ενός 76χρονου που πέθανε κατά την διάρκεια των διακοπών του στην Κύπρο θέλει να μάθει γιατί αφαιρέθηκε η καρδιά του.

Μυστήριο επικρατεί με τον θάνατο ενός ηλικιωμένου άνδρα που πέθανε στην Κύπρο κατά την διάρκεια των διακοπών του, καθώς η νεκροψία έδειξε ότι έλειπε η καρδιά του. Η οικογένειά του θέλει να μάθει γιατί συνέβη κάτι τέτοιο και για ποιον λόγο δεν ενημερώθηκαν.

Η εφημερίδα The Sun αναφέρει ότι ο 76χρονος Michael Graley βρισκόταν σε διακοπές στην Κύπρο με την 73χρονη σύζυγό του Yvonne και την οικογένειά τους, όταν άρχισε να υποφέρει από κράμπα στο πόδι, με αποτέλεσμα βα μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Λίγα λεπτά μετά την άφιξή του στο Γενικό Νοσοκομείο της Αμμοχώστου, οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι ο Michael είχε πεθάνει, αλλά όταν η σορός επιστράφηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν αναφερόταν αιτία θανάτου στα έγγραφά του. Η σύζυγός του είχε πει ότι τους είχαν ενημερώσει πως ένας παθολόγος είχε πραγματοποιήσει νεκροψία στην Κύπρο, αλλά δεν είχε επιβεβαιωθεί η αιτία θανάτου του Michael.

Η δεύτερη νεκροψία έδειξε ότι έλειπε η καρδιά του

Ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκε δεύτερη νεκροψία στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Γραφείο Ιατροδικαστών του Rochdale, όπου διαπιστώθηκε ότι η καρδιά του άνδρα έλειπε. Ο ιατροδικαστής ενημέρωσε την οικογένεια ότι είχε αφαιρεθεί, οπότε δεν θα γνωρίζουν την αιτία θανάτου μέχρι να μπορέσουν να την ανακτήσουν.

«Μας είπαν ότι κάποιος είχε αφαιρέσει την καρδιά του Michael και έτσι δεν μπορούν να προσδιορίσουν την αιτία θανάτου», δήλωσε η Yvonne στη Sun. «Έμεινα τόσο σοκαρισμένη. Ήταν φρικτό», σχολίασε.

Η αστυνομία στην Κύπρο δήλωσε ότι η καρδιά του Michael είχε σταλεί για έρευνα, αλλά η οικογένειά του εξέφρασε το θυμό της και ζήτησε απαντήσεις για το γεγονός ότι αφαιρέθηκε η καρδιά του χωρίς να ενημερωθεί. Το Γραφείο Ιατροδικαστών του Rochdale δήλωσε ότι διερευνά την υπόθεση.

Παρόμοιο περιστατικό και στην Τουρκία

Ο Michael Graley δεν είναι ο μόνος που πέθανε σε διακοπές στο εξωτερικό και η οικογένειά του ανακάλυψε ότι η καρδιά δεν επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με την υπόλοιπη σορό. Η 28χρονη Beth Martin πέθανε σε διακοπές στην Τουρκία, αφού παρουσίασε «παραισθήσεις» και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Μια νεκροψία στη σορό της, όταν επιστράφηκε στη Βρετανία, διαπίστωσε ότι «η καρδιά της γυναίκας έλειπε».

«Καμία εξήγηση. Καμία συγκατάθεση. Εισέβαλαν στο σώμα της και ΠΗΡΑΝ την καρδιά της», εξήγησε μια εκστρατεία GoFundMe που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την οικογένεια της Beth. Χωρίς την καρδιά της, η αιτία θανάτου ήταν ασαφής, με τον σύζυγό της να περιγράφει τον θάνατο της γυναίκας του ως «η χειρότερη και πιο τραυματική εβδομάδα ολόκληρης της ζωής μου».

Οι αρχές στην Τουρκία αργότερα δήλωσαν ότι η Beth πέθανε λόγω «καρδιακής ανακοπής από πολυοργανική ανεπάρκεια», αλλά το υπουργείο Υγείας επέμεινε ότι η καρδιά της δεν είχε αφαιρεθεί, καθώς υποστήριξαν ότι «δεν υπήρχε περίπτωση να αφαιρεθούν όργανα».

