Επιχείρηση «Καμάκια»: Φοροδιαφυγή άνω των 300.000 ευρώ εντόπισε η ΑΑΔΕ σε γνωστό dating coach

Σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής που συνδέεται με δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στο επίκεντρο του ελέγχου της ΑΑΔΕ βρέθηκε πρόσωπο που αυτοπαρουσιάζεται ως «dating coach», προσφέροντας επί πληρωμή υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων ανδρών τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Η υπόθεση εντοπίστηκε μέσω ειδικού αλγόριθμου που έχει αναπτύξει η ΑΑΔΕ για την ανίχνευση ψηφιακής φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περισσότερα από 2.000 άτομα φέρονται να έχουν αγοράσει προγράμματα και υπηρεσίες, με τις οποίες ο συγκεκριμένος επαγγελματίας υπόσχεται βελτίωση των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους.

Κατά τη διερεύνηση της παρουσίας του στα social media και ειδικότερα στο TikTok, οι ελεγκτικές αρχές διαπίστωσαν τη διοργάνωση προγραμματισμένης, επί πληρωμή εκπαιδευτικής εκδήλωσης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Άμεσα καταρτίστηκε επιχειρησιακό σχέδιο, με στελέχη της ΑΑΔΕ να συμμετέχουν αφανώς στην εκδήλωση, προσποιούμενα τους εκπαιδευόμενους.

Η αιφνιδιαστική επέμβαση αποκάλυψε ότι δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις για το σύνολο των συμμετεχόντων, γεγονός που οδήγησε στον άμεσο καταλογισμό των προβλεπόμενων προστίμων.

Παράλληλα, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και επεκτείνεται στο σύνολο της επαγγελματικής δραστηριότητας του συγκεκριμένου προσώπου σε βάθος πενταετίας. Μέσω ψηφιακών διασταυρώσεων στοιχείων από την προσωπική του ιστοσελίδα και τους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα, οι αρχές εκτιμούν ότι τα αδήλωτα εισοδήματα υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ.

Η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ελέγχων της ΑΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στον ψηφιακό χώρο, με έμφαση σε δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

