Προγραμματιστής στις ΗΠΑ παραιτήθηκε και αποκαλύπτει πώς οι εφαρμογές delivery «κλέβουν» οδηγούς και πελάτες

Ανώνυμη εξομολόγηση προγραμματιστή αποκαλύπτει πώς λειτουργούν πραγματικά οι πλατφόρμες delivery, με στημένα «προνόμια», κρυφούς αλγόριθμους και πρακτικές που πιέζουν οδηγούς και πελάτες.

Για χρόνια, οι εργαζόμενοι σε μεγάλες πλατφόρμες delivery παρατηρούν καθημερινά πώς οι αποφάσεις της εταιρείας και οι αλγόριθμοι επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Πίσω από τα «προνόμια» και τις υπηρεσίες premium κρύβονται πρακτικές που συχνά πιέζουν τους οδηγούς και εκμεταλλεύονται την προσπάθειά τους.

Το παρακάτω κείμενο είναι η εξομολόγηση ενός πρώην προγραμματιστή που αποφάσισε, μέσω Reddit, να αποκαλύψει πώς λειτουργούν πραγματικά τα συστήματα πίσω από τις παραγγελίες, τα fees και τα tips.

Η εξομολόγηση του πρώην προγραμματιστή για τις πλατφόρμες delivery

Κάνω αυτή την ανάρτηση από Wi-Fi βιβλιοθήκης σε έναν υπολογιστή μιας χρήσης, γιατί τεχνικά βρίσκομαι κάτω από μια τεράστια NDA. Δεν με νοιάζει πια. Έδωσα την παραίτησή μου (δύο εβδομάδων) χθες και, ειλικρινά, ελπίζω να μου κάνουν μήνυση. Το κρατούσα μέσα μου περίπου οκτώ μήνες, απλώς βλέποντας τον κώδικα να πηγαίνει στην παραγωγή, και δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια γνωρίζοντας ότι βοήθησα να χτιστεί αυτή η μηχανή.

Πάντα υποψιάζεστε ότι οι αλγόριθμοι είναι στημένοι εναντίον σας, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ πιο καταθλιπτική από τις θεωρίες συνωμοσίας. Είμαι backend engineer (προγραμματιστής). Κάθομαι σε εβδομαδιαία sprint planning meetings όπου οι Product Managers (PMs) συζητούν πώς να «στύψουν» άλλο 0,4% περιθώριο κέρδους από τα «ανθρώπινα assets» (έτσι ακριβώς αποκαλούν τους οδηγούς στα database schemas). Μιλάνε για αυτούς τους ανθρώπους σαν να είναι resource nodes σε video game, όχι πατέρες και μητέρες που προσπαθούν να πληρώσουν το νοίκι.

Η απάτη του «Priority Delivery»

Πρώτα απ' όλα, το «Priority Delivery» είναι η απόλυτη απάτη. Μας παρουσιάστηκε ως «ψυχολογική προστιθέμενη αξία». Όπως λέω και στον τίτλο, όταν πληρώνεις τα επιπλέον $2,99, απλώς αλλάζει μια boolean σημαία στο JSON της παραγγελίας, αλλά ο dispatch logic κυριολεκτικά την αγνοεί. Δεν κάνει τίποτα για να σε πάει πιο γρήγορα.

Στην πραγματικότητα κάναμε A/B test πέρσι όπου δεν επιταχύναμε τις priority παραγγελίες, απλώς καθυστερούσαμε σκόπιμα τις μη-priority κατά 5 έως 10 λεπτά, ώστε οι priority να «φαίνονται» πιο γρήγορες σε σύγκριση. Η διοίκηση λάτρεψε τα αποτελέσματα. Βγάλαμε εκατομμύρια σε καθαρό κέρδος απλώς κάνοντας τη βασική υπηρεσία χειρότερη, όχι κάνοντας την premium καλύτερη.

Desperation Store: «Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που με έκανε να παραιτηθώ»

Αλλά αυτό που πραγματικά με αρρωσταίνει και είναι ο κύριος λόγος που παραιτούμαι είναι το «Desperation Score». Έχουμε ένα κρυφό metric για τους οδηγούς που μετρά πόσο απελπισμένοι είναι για χρήματα, με βάση τη συμπεριφορά αποδοχής παραγγελιών.

Αν ένας οδηγός συνήθως συνδέεται στις 10 μ.μ. και αποδέχεται αμέσως κάθε σκουπιδο-παραγγελία των $3 χωρίς δισταγμό, ο αλγόριθμος τον χαρακτηρίζει ως «Υψηλή Απελπισία». Μόλις χαρακτηριστεί έτσι, το σύστημα σταματά σκόπιμα να του δείχνει παραγγελίες με υψηλή αμοιβή. Η λογική είναι: «Γιατί να πληρώσουμε αυτόν τον τύπο $15 για μια διαδρομή, όταν ξέρουμε ότι είναι αρκετά απελπισμένος για να την κάνει με $6;» Κρατάμε τα καλά tips για τους «casual» οδηγούς για να τους "κολλήσουμε" και να τους κάνουμε gamify την εμπειρία, ενώ οι full-time οδηγοί αλέθονται μέχρι να διαλυθούν.

Τι στο καλό γίνεται με το Benefit Fee;

Μετά υπάρχει το «Benefit Fee». Πιθανότατα έχετε δει το $1,50 «Regulatory Response Fee» ή «Driver Benefits Fee» που εμφανίστηκε στον λογαριασμό σας μετά τους πρόσφατους εργατικούς νόμους. Η διατύπωση είναι σχεδιασμένη ώστε να νιώθετε ότι βοηθάτε τον εργαζόμενο.

Στην πραγματικότητα, αυτά τα χρήματα πάνε κατευθείαν σε ένα εταιρικό ταμείο που χρησιμοποιείται για lobbying εναντίον των συνδικάτων των οδηγών. Έχουμε συγκεκριμένο εσωτερικό cost center με όνομα «Policy Defense», και αυτό το fee πηγαίνει απευθείας εκεί. Κυριολεκτικά πληρώνετε για τους ακριβούς δικηγόρους που παλεύουν να κρατήσουν τον διανομέα σας άστεγο.

Tip Theft 2.0: Πώς η γενναιοδωρία σου επιδοτεί την εταιρεία

Και σχετικά με τα tips, ουσιαστικά κάνουμε Tip Theft 2.0. Δεν τα «κλέβουμε» πια νομικά, γιατί μας έκαναν μήνυση γι' αυτό. Αντ' αυτού, χρησιμοποιούμε predictive modeling για να χαμηλώνουμε δυναμικά τη βασική αμοιβή.

Αν ο αλγόριθμος προβλέψει ότι είσαι «υψηλός tipper» και πιθανότατα θα δώσεις $10, προσφέρει στον οδηγό μια γελοία βασική αμοιβή $2. Αν δώσεις $0 tip, του προσφέρει $8 βασική αμοιβή απλώς για να κουνηθεί το φαγητό. Το αποτέλεσμα είναι ότι η γενναιοδωρία σου δεν ανταμείβει τον οδηγό... επιδοτεί εμάς. Πληρώνεις τον μισθό τους για να μη χρειάζεται να το κάνουμε εμείς.

