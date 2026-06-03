Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Πώς κρίνονται τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία - Αναλυτικά οι απαντήσεις

Το δεύτερό τους μάθημα έδωσαν σήμερα, Τετάρτη (03/05), οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Οι δύο από τους τέσσερις, τουλάχιστον, σκοπέλους των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 έχουν ξεπεραστεί, με τους μαθητές των ΓΕΛ να δίνουν σήμερα, Τετάρτη (03/06), Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία, αναλόγως της κατεύθυνσης σπουδών τους.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών διαγωνίζονται στα Αρχαία Ελληνικά, οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών και της Οικονομίας & Πληροφορικής στα Μαθηματικά, ενώ όσοι ακολουθούν τον κλάδο Υγείας εξετάζονται στη Βιολογία.

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