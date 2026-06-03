Η νέα «Μωβ Γραμμή» του Μετρό: Ποιοι θα είναι οι 20 νέοι σταθμοί

Από τον Ευαγγελισμό έως τη Δυτική Αθήνα, η Γραμμή 5 αλλάζει τη φιλοσοφία των μετακινήσεων στην Αττική.

Η Αθήνα του μέλλοντος δεν θα βασίζεται μόνο στις γραμμές του Μετρό που περνούν από το κέντρο. Αυτός είναι, τουλάχιστον, ο μεγάλος στόχος πίσω από τη νέα Γραμμή 5, τη λεγόμενη «Μωβ Γραμμή», που προβλέπεται στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Αττικής με ορίζοντα το 2045.

Πρόκειται για ένα από τα πιο φιλόδοξα συγκοινωνιακά έργα των επόμενων δεκαετιών, καθώς δεν σχεδιάζεται ως μια ακόμη γραμμή που θα οδηγεί όλους προς Σύνταγμα ή Ομόνοια. Αντίθετα, η φιλοσοφία της είναι να λειτουργήσει σαν μεγάλος δακτύλιος γύρω από την πόλη, ενώνοντας πυκνοκατοικημένες περιοχές και δίνοντας γρήγορες ανταποκρίσεις χωρίς υποχρεωτική διέλευση από το κέντρο.

H γραμμή που «αγνοεί» το κέντρο

Η «Μωβ Γραμμή» θα ξεκινά ουσιαστικά από τον Ευαγγελισμό, δημιουργώντας έναν μεγάλο κόμβο με τις Γραμμές 3 και 4. Από εκεί θα κατευθύνεται προς τη Μιχαλακοπούλου, τον Ζωγράφο και το Παγκράτι, πριν συνδεθεί ξανά με τη Γραμμή 4 στην περιοχή της Καισαριανής.

Στη συνέχεια, η διαδρομή θα περνά από τον Βύρωνα και το υπό ανάπτυξη Κυβερνητικό Πάρκο στην πρώην ΠΥΡΚΑΛ, στον Υμηττό, για να κινηθεί προς τη Δάφνη και τον Άγιο Δημήτριο, όπου θα υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 2. Από εκεί αρχίζει και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του σχεδίου, καθώς η γραμμή θα στρέφεται προς τα νότια, δυτικά και βόρεια της Αθήνας.

Μετά τον Άγιο Δημήτριο, η Γραμμή 5 θα περνά από τη Νέα Σμύρνη, με σύνδεση στο Τραμ, και στη συνέχεια από την Καλλιθέα, όπου θα συνδέεται με τη Γραμμή 1. Η πορεία της θα συνεχίζεται προς το Αιγάλεω και το Χαϊδάρι, με ανταπόκριση στη Γραμμή 3, πριν φτάσει προς τη Βικτώρια και τους Αμπελοκήπους, ολοκληρώνοντας έναν μεγάλο συγκοινωνιακό δακτύλιο.

Το μεγάλο κέρδος θα είναι οι απευθείας μετακινήσεις ανάμεσα σε περιοχές που σήμερα χρειάζονται αλλαγές, καθυστερήσεις και πέρασμα από κεντρικούς σταθμούς. Ενδεικτικά, μια διαδρομή από τον Άγιο Δημήτριο προς τους Αμπελοκήπους θα μπορούσε να γίνεται σε περίπου 10 με 12 λεπτά, χωρίς πέρασμα από Σύνταγμα ή Ομόνοια.

Βέβαια, η «Μωβ Γραμμή» δεν είναι έργο που ξεκινά αύριο. Βρίσκεται ακόμη σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, με ανοιχτά ζητήματα τη χωροθέτηση των σταθμών, τις μελέτες σκοπιμότητας και την εξασφάλιση χρηματοδότησης. Οι εργασίες δεν αναμένονται πριν από τη δεκαετία του 2030, καθώς προτεραιότητα παραμένει η ολοκλήρωση της Γραμμής 4.

Αν όμως υλοποιηθεί όπως σχεδιάζεται, η Γραμμή 5 μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που κινείται η Αθήνα. Όχι απλώς προσθέτοντας νέους σταθμούς, αλλά σπάζοντας τη λογική ότι για να πας από τη μία γειτονιά στην άλλη πρέπει πρώτα να περάσεις από την καρδιά της πόλης.

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