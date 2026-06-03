Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για πυροβολισμό στην Τούμπα μετά από συμπλοκή - Ένας τραυματίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για επεισόδιο στην Τούμπα Θεσσαλονίκης με καταγγελία για πυροβολισμό στον αέρα και έναν τραυματία, έπειτα από διαμάχη που φέρεται να συνδέεται με οικονομικές διαφορές.

Υπό διερεύνηση βρίσκεται από τις αστυνομικές αρχές καταγγελία για σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο φέρεται να υπήρξε πυροβολισμός στον αέρα και τραυματισμός ατόμου.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία που υπέβαλε 58χρονος στο αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, το βράδυ της Τρίτης συναντήθηκε στην περιοχή -μαζί με τους δύο γαμπρούς του- με άνδρα, με τον οποίο φέρονται να υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες.

Κατά την καταγγελία, λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκαν περίπου δέκα ακόμη άτομα που συνόδευαν τον συγκεκριμένο άνδρα. Η συνάντηση εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, η οποία γρήγορα μετατράπηκε σε συμπλοκή μεταξύ των δύο πλευρών.

Στο πλαίσιο των ίδιων ισχυρισμών, ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να πυροβόλησε μία φορά στον αέρα, ενώ στη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκε ένας από τους γαμπρούς του 58χρονου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να ταυτοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

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