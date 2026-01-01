Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ξέσπασε η δολοφονική φωτιά στο Κραν Μοντανά

Σοκ προκαλούν οι εικόνες και τα βίντεο από το Κραν Μοντανά, όπου έκρηξη και φωτιά σε μπαρ γεμάτο κόσμο άφησαν δεκάδες νεκρούς και τραυματίες ανήμερα Πρωτοχρονιάς.

Σκηνές απόλυτου χάους εκτυλίχθηκαν στο κοσμοπολίτικο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά στην Ελβετία, όταν έκρηξη σημειώθηκε σε μπαρ γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια πρωτοχρονιάτικου πάρτι.

Το περιστατικό έχει συγκλονίσει τη χώρα, ενώ οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της καταστροφής.

Βίντεο δείχνει τη στιγμή έναρξης της φωτιάς

Σε νέο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο καταγράφεται, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι αρχές, η στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ατύχημα, αποκλείοντας το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

🔴🇨🇭 FLASH INFO - Une vidéo capture le départ de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s’embrase.#Suisse #CransMontana #Incendie

pic.twitter.com/f6IL9NYuyK January 1, 2026

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των ελβετικών αρχών, τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, με τις υγειονομικές υπηρεσίες να τίθενται σε κατάσταση συναγερμού.

Πού και πότε συνέβη η τραγωδία

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα τοπική ώρα (02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, που βρίσκεται στο θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας. Το κατάστημα ήταν κατάμεστο, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Οι ελβετικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, με τις πρώτες ενδείξεις να συγκλίνουν στο σενάριο του δυστυχήματος. Περισσότερα στοιχεία αναμένεται να γίνουν γνωστά τις επόμενες ώρες.

Crans-Montana: le immagini dei giovani in fuga dal locale in fiamme pic.twitter.com/AXdSPQrYvG — Repubblica (@repubblica) January 1, 2026

