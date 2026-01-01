«Μαύρη» Πρωτοχρονιά στην Ελβετία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ σε χιονοδρομικό κέντρο

Αιματηρή Πρωτοχρονιά στο πολυτελές θέρετρο σκι της Ελβετίας, με έκρηξη σε κατάμεστο μπαρ, φωτιά και αναφορές για πολλούς νεκρούς και τραυματίες.

Μια νύχτα γιορτής μετατράπηκε σε τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όταν ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε δημοφιλές μπαρ του χιονοδρομικού κέντρου, προκαλώντας τον θάνατο και τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά την έλευση του 2026, βυθίζοντας στο πένθος ένα από τα πιο γνωστά θέρετρα σκι των Άλπεων.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν, όπως μετέδωσε το βρετανικό δίκτυο Sky News επικαλούμενο την αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία. Όπως ανέφερε στον ιστότοπό του το ελβετικό μέσο ενημέρωσης Blick, την ώρα της έκρηξης στο μπαρ βρίσκονταν περισσότεροι από 100 άνθρωποι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πάντως, που μεταδίδουν ελβετικά ΜΜΕ, οι νεκροί ενδέχεται να αγγίζουν και τους 40, κάτι βεβαίως που μένει να επιβεβαιωθεί.

Η έκρηξη καταγράφηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα τοπική ώρα, στο μπαρ και lounge Le Constellation, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν κατάμεστο από τουρίστες που γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά. Αμέσως μετά την έκρηξη ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, με τις φλόγες να τυλίγουν το κτίριο και να προκαλούν σκηνές πανικού.

Έκρηξη άγνωστης αιτίας και χάος στη νύχτα

Η αστυνομία του καντονιού Βαλέ επιβεβαίωσε το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να δώσει ακόμη σαφή στοιχεία για τα ακριβή αίτια. Εκπρόσωπός της ανέφερε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες αλλά και νεκροί, χωρίς να ανακοινωθεί επίσημος αριθμός θυμάτων, καθώς η επιχείρηση διάσωσης βρισκόταν σε εξέλιξη.

Βίντεο και εικόνες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν το κτίριο να φλέγεται, ενώ πυκνοί καπνοί καλύπτουν την περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, δεκάδες ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία, ενώ οι αρχές δημιούργησαν ειδική τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων.

BREAKING:



Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

Σενάρια για πυροτεχνήματα, σε εξέλιξη η έρευνα

Τοπικά ελβετικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μουσικού event στο μπαρ, ωστόσο η αστυνομία τονίζει πως η αιτία παραμένει άγνωστη και διερευνάται. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από ατύχημα μέχρι τεχνική βλάβη.

Το Κραν Μοντανά, δήμος της περιφέρειας Sierre στο καντόνι Βαλέ, αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της Ευρώπης, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Η τραγωδία αυτή σκιάζει τις εορταστικές ημέρες και προκαλεί σοκ τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και διεθνώς.

Ce que l'on sait de l'explosion dans la station de ski de Crans-Montana en Suisse qui a fait plusieurs morts pic.twitter.com/naiyAkEzx6 — BFM (@BFMTV) January 1, 2026

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι ελβετικές αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε επίσημες ανακοινώσεις μόλις υπάρξει σαφέστερη εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων και τα αίτια της έκρηξης.

