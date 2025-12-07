Ουρανοξύστης 260 μ. στις Ελβετικές Άλπεις: Το τολμηρό σχέδιο για φθηνή στέγη

Έλβετός ξενοδόχος προτείνει έναν ουρανοξύστη 65 ορόφων στις Ελβετικής Άλπεις, ως απάντηση στη σοβαρή στεγαστική κρίση που πλήττει το Ζερμάτ.

Η τουριστική έκρηξη στο Ζερμάτ της Ελβετίας έχει εκτοξεύσει τη ζήτηση για στέγη, σπρώχνοντας τις τιμές σε εξωφρενικά ύψη. Σε μια κοινότητα 6.000 μόνιμων κατοίκων που τον χειμώνα φτάνει μέχρι και τους 40.000 επισκέπτες, η εύρεση προσιτής κατοικίας έχει γίνει σχεδόν αδύνατη, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις που πασχίζουν να στεγάσουν το προσωπικό τους.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο 61χρονος ξενοδόχος και αρχιτέκτονας Χάιντς Γιούλεν παρουσιάζει μια ιδέα που έχει διχάσει τη μικρή κοινότητα, την κατασκευή ενός ουρανοξύστη 260 μέτρων, με θέα το εμβληματικό Μάτερχορν.

Η πρόταση του Χάιντς Γιούλεν: Πως θα λειτουργεί ο ουρανοξύστης «Lina Peak»;

Ο Γιούλεν αποκάλυψε το σχέδιό του, τον ουρανοξύστη «Lina Peak», μπροστά σε νεανικό κοινό που έδειξε θετική ανταπόκριση. Οι ντόπιοι, όμως, όμως μόνο ενθουσιασμένοι δεν ήταν, χαρακτηρίζοντας την ιδέα «τρελή» και «απειλή» για την εικόνα του Ζερμάτ. Κάποιοι μάλιστα σχολίασαν σκωπτικά ότι, αν ο νέος πύργος κρύβει τη θέα του βουνού, οι τουρίστες δεν θα έρχονται και έτσι τα ενοίκια θα πέσουν.

Το σχέδιο προβλέπει ότι οι όροφοι 2 έως 32 θα διατεθούν αποκλειστικά για τους ντόπιους κατοίκους και τους εκατοντάδες εποχικά εργαζόμενους σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και ταξί. Οι 30 επάνω όροφοι θα φιλοξενούν πολυτελή διαμερίσματα για εύπορους ξένους επενδυτές.

«Η στεγαστική κρίση είναι πραγματική και πιέζει τους κατοίκους να φύγουν», είπε ο Γιούλεν στη δημόσια ελβετική τηλεόραση SRF, εξηγώντας πως δουλεύει την ιδέα εδώ και χρόνια.

Ρεαλιστικό σχέδιο ή ουτοπία; Οι προοπτικές υλοποίησης

Οι τιμές ακινήτων στο Ζερμάτ εκτοξεύθηκαν την περίοδο της πανδημίας και δεν έχουν υποχωρήσει. Παρ' όλα αυτά, ο Γιούλεν εξασφάλισε ήδη οικόπεδα δίπλα στο Μάτερχορν. Αν καταφέρει να προσελκύσει επενδυτές ύψους 500 εκατ. ευρώ, το έργο θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα έως το 2034.

Αν και η ιδέα ενός ουρανοξύστη δίπλα σε ένα από τα πιο διάσημα βουνά στον κόσμο ακούγεται παράτολμη, ο Γιούλεν έχει χτίσει φήμη «αντισυμβατικού» δημιουργού. Ήδη συγκεντρώνει υπογραφές από ντόπιους, ενώ ειδικοί εκτιμούν ότι η κατασκευή του Lina Peak είναι απολύτως εφικτή.

