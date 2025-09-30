Έλληνας συγκρίνει τα τρένα της Ελβετίας με της Ελλάδας: «Άντε τώρα να τους πεις ότι τα δικά μας συγκρούονται μόνα τους» (vid)

Στην Ελβετία, τα παιδιά παίζουν σε τσουλήθρες μέσα στα τρένα. Στην Ελλάδα, ακόμα μετράμε θύματα. Βίντεο tiktoker αποκαλύπτει την αδιανόητη διαφορά στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Βίντεο Έλληνα ταξιδιώτη στην Ελβετία αποκαλύπτει τη χαοτική διαφορά στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Εκεί όπου τα παιδιά παίζουν σε τσουλήθρες μέσα στα βαγόνια, στην Ελλάδα ακόμα μετράμε τραγωδίες όπως τα Τέμπη.

Ο χρήστης που ανάρτησε το βίντεο έμεινε άναυδος όταν διαπίστωσε ότι στο πάνω διάζωμα του ελβετικού τρένου υπήρχε ειδικά διαμορφωμένος χώρος-παιδική χαρά. Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τους γονείς τους μπορούν να περνούν εκεί την ώρα τους, παίζοντας με ασφάλεια, χωρίς να βαριούνται.

Η σύγκριση Ελβετίας-Ελλάδας: «Άντε τώρα να τους πεις ότι τα δικά μας συγκρούονται μόνα τους»

Ο ίδιος ο Έλληνας σχολιάζει με νόημα στο βίντεο: «Άντε τώρα να τους πεις ότι τα δικά μας συγκρούονται μόνα τους», κάνοντας σαφή αναφορά στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών. Η φράση του αποτυπώνει την τεράστια απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από χώρες όπως η Ελβετία στον τομέα της ασφάλειας.

Το βίντεο προκάλεσε αμέσως ποικίλα σχόλια. Πολλοί χρήστες ένιωσαν θλίψη για την κατάσταση στην Ελλάδα, γράφοντας ότι «είμαστε για κλάματα». Άλλοι το αντιμετώπισαν με χιούμορ, λέγοντας πως αν υπήρχαν τσουλήθρες στα ελληνικά τρένα, θα τις χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι και όχι τα παιδιά.

Περισσότερο από μια εντυπωσιακή λεπτομέρεια, η ύπαρξη παιδικής χαράς μέσα σε τρένο είναι απόδειξη της απόλυτης εμπιστοσύνης που έχουν οι Ελβετοί στις υποδομές τους. Όπως σχολιάζουν χρήστες, εκεί οι σιδηρόδρομοι λειτουργούν «ρυθμισμένοι και ζυγισμένοι στην εντέλεια», σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου μόλις το 2023 δεν υπήρχε ούτε τηλεδιοίκηση.

