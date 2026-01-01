Η ψυχή της παρέας: Ο τύπος που προέβλεψε τον Covid, επιστρέφει με εφιαλτικές προβλέψεις για το 2026

Ο Νίκολας Αουγιούλα, ο αυτοαποκαλούμενος ψυχικός αναλυτής που λέει ότι είδε την πανδημία πριν ξεσπάσει, δίνει τις πιο σκοτεινές προβλέψεις για το 2026.

Την ώρα που ο κόσμος αποχαιρετούσε το 2025 με ευχές και γιορτές, ένας άνθρωπος -που λογικά δεν αποτελεί την ψυχή της παρέας- φρόντισε να χαλάσει το εορταστικό κλίμα. Ο Νίκολας Αουγιούλα, ο μέντιουμ που ισχυρίζεται ότι είχε προβλέψει την πανδημία του κορονοϊού, επανέρχεται με νέες προβλέψεις για το 2026 και αυτές μόνο καθησυχαστικές δεν είναι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα χρονιά θα είναι γεμάτη ανατροπές, ακραία φαινόμενα και γεγονότα που θα προκαλέσουν παγκόσμια αναστάτωση. Από πολιτικές εξελίξεις μέχρι φυσικές καταστροφές και ανεξήγητες ασθένειες, ο Αουγιούλα υποστηρίζει πως το 2026 θα δοκιμάσει τα όρια της ανθρωπότητας.

Από τις προηγούμενες ζωές στις παγκόσμιες προβλέψεις

Ο Αουγιούλα δηλώνει ότι ανακάλυψε τις «υπερφυσικές» του ικανότητες σε ηλικία μόλις 17 ετών, όταν, όπως περιγράφει, βίωσε έντονες εικόνες από προηγούμενες ζωές. Ισχυρίζεται ότι είδε τον εαυτό του ως βασίλισσα στην αρχαία Αίγυπτο, μοναχή στα Ιμαλάια, μοδίστρα στην Κίνα, μάγο στην Αφρική, ακόμα και ως λιοντάρι. Αυτή η εμπειρία, όπως λέει, του άλλαξε τη ζωή και τον έπεισε ότι η ψυχή είναι αιώνια.

Μετά τον ισχυρισμό ότι είχε προβλέψει την πανδημία Covid, αλλά και την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και προσωπικές κρίσεις διασήμων, ο Αουγιούλα θεωρεί ότι οι προβλέψεις του έχουν πλέον βαρύτητα.

Για το 2026 προβλέπει το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία, ισχυρή πολιτική άνοδο του Νάιτζελ Φάρατζ και μια απρόσμενη επιτυχία της Ουαλίας στο Six Nations. Παράλληλα, προειδοποιεί για έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, με επίκεντρο περιοχές όπως η Ελλάδα, η Τουρκία, ο Ειρηνικός και η Ασία, λέγοντας πως είδε «τη γη να κινείται» κάτω από τα πόδια του.

Δεν λείπουν και οι πιο σκοτεινές προβλέψεις. Κάνει λόγο για μια μυστηριώδη ασθένεια με συμπτώματα που θυμίζουν ανεύρυσμα, για μαζικές αγωγές δυσφήμησης στο Χόλιγουντ, αλλά και για την πιθανή πολιτική πτώση του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία συμβολίζει, όπως λέει, με ένα όραμα όπου τον είδε να πέφτει από αεροπλάνο.

Φυσικά, από το αφήγημα δεν απουσιάζουν ούτε οι εξωγήινοι, καθώς ο Αουγιούλα υποστηρίζει ότι το 2026 θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους, παρά το γεγονός ότι αντίστοιχες προβλέψεις στο παρελθόν δεν επαληθεύτηκαν ποτέ. Ή μήπως επαληθεύτηκαν;

