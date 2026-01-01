Παντρεύονται Μητσοτάκης και Σάκκαρη: Η αποκάλυψη του πρωθυπουργού και το οικογενειακό μονόπετρο

Την πρόταση γάμου του γιου του στην κορυφαία τενίστρια αποκάλυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον γάμο να προγραμματίζεται για το 2027.

Στα σκαλιά της εκκλησίας ετοιμάζονται να ανέβουν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη, με τον γάμο τους να έχει προγραμματιστεί για το 2027. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε χαλαρή συζήτηση κατά τον πρώτο καφέ της χρονιάς, μετά τη δοξολογία για την Πρωτοχρονιά στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Το ζευγάρι, που βρίσκεται σε σχέση εδώ και 5 χρόνια, έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε πρόταση γάμου στη διεθνούς φήμης Ελληνίδα τενίστρια. Το αριστερό χέρι της Μαρίας Σάκκαρη κοσμεί πλέον ένα εντυπωσιακό μονόπετρο, το οποίο έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς πρόκειται για οικογενειακό κειμήλιο της οικογένειας Μητσοτάκη και ανήκε στη μητέρα του μέλλοντα γαμπρού, Μαρέβα Μητσοτάκη.

Η πρόταση γάμου, ο πρώτος καφές της χρονιάς και τα σχέδια για το 2027

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρωθυπουργός, εμφανώς χαμογελαστός, δεν έκρυψε τη χαρά του, σημειώνοντας μάλιστα ότι οι γονείς του ζευγαριού θα ήθελαν να γίνουν παππούδες και γιαγιάδες το 2027, χρονιά που έχει ήδη «κλειδώσει» για τον γάμο.

Η Μαρία Σάκκαρη, λίγες ημέρες μετά την πρόταση γάμου, αναχώρησε για την Αυστραλία, όπου συμμετέχει στο United Cup, συνεχίζοντας κανονικά τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο ξεκίνημα της νέας σεζόν.

Οι δύο τους έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο η σχέση τους είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Σε παλαιότερη τηλεοπτική της συνέντευξη, το 2021, η Μαρία Σάκκαρη είχε μιλήσει με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τον σύντροφό της, λέγοντας ότι είναι ένας απλός και εύκολος άνθρωπος, που μπήκε στη ζωή της εκεί που δεν το περίμενε.

