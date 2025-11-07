Εφιάλτης σε βενζινάδικο στη Βραζιλία: Έπεσε καύτρα στο πάτωμα και λίγο έλειψε να γίνει ολοκαύτωμα (vid)

Στιγμές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν σε βενζινάδικο στη Βραζιλία, όταν ένας άνδρας άναψε τσιγάρο και προκάλεσε έκρηξη. Όλοι σώθηκαν από θαύμα.

Σοκαριστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας από την πόλη Τιμόν της Βραζιλίας, όπου δείχνει τη στιγμή που οι φλόγες κατακλύζουν βενζινάδικο της περιοχής. Ο λόγος; Ένας άνδρας άναψε το τσιγάρο του κοντά σε αντλία καυσίμων και έριξε την καύτρα στο έδαφος.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η έκρηξη τύλιξε το σημείο στις φλόγες, αναγκάζοντας τον άνδρα και τους φίλους τους να τρέξουν πανικόβλητοι, ενώ κοντά τους βρισκόταν ένας οδηγός φορτηγού που γέμιζε το ρεζερβουάρ με ντίζελ!

Ο υπάλληλος-ήρωας που απέτρεψε το ολοκαύτωμα και την τραγωδία

Παρά το χάος που επικράτησε, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, χάρις στην άμεση αντίδραση υπάλληλου του βενζινάδικου, ο οποίος άρπαξε τον πυροσβεστήρα και έσβησε άμεσα τη φωτιά.

Η πυρκαγιά παραλίγο να επεκταθεί και στη μοτοσικλέτα που βρισκόταν ανάμεσα στους άνδρες και το φορτηγό, γεγονός που θα οδηγούσε σε... ολοκαύτωμα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει τους πελάτες να απομακρυνθούν απ' το βυτιοφόρο, την ώρα του ανεφοδιασμού, για να αποφευχθούν τα χειρότερα, παρατήρηση που, όπως φαίνεται, παρέλειψαν.

Το παρόμοιο περιστατικό στη Ρώμη: 40 άνθρωποι κόντεψαν να χάσουν τη ζωή τους

Λίγους μήνες πριν, τεράστια και παρόμοια έκρηξη είχε σημειωθεί σε βενζινάδικο στη Ρώμη, όπου πάνω από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν βυτιοφόρο χτύπησε σωλήνα καυσίμων, προκαλώντας «μπαράζ» εκρήξεων.

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές «κόλασης», με πύρινες μπάλες να υψώνονται στον ουρανό και κομμάτια του βυτιοφόρου να εκτοξεύονται εκατοντάδες μέτρα μακριά. Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας, δηλώνοντας: «Έμοιαζε σαν να είχε εκραγεί βόμβα».

