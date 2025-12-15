Απίστευτο: Ο «Φραπές» που φώναξαν στη Βουλή φαίνεται πως δεν είναι ο «Φραπές» του ΟΠΕΚΕΠΕ!

Σοβαρά ερωτήματα για την ταυτοποίηση προσώπων, μετά τις αποκαλύψεις ότι ο μάρτυρας ίσως δεν ήταν ο «Φραπές» των επισυνδέσεων.

Απίστευτη τροπή φαίνεται να παίρνει η υπόθεση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού στον δημόσιο λόγο ως «Φραπέ», μετά τη θυελλώδη παρουσία του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την επιλογή του να μην απαντήσει στις περισσότερες ερωτήσεις, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

Όσο περνούν οι ημέρες, νέα στοιχεία έρχονται στο φως και αλλάζουν τα δεδομένα της υπόθεσης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η εκπομπή «Αποκαλύψεις», δεν αποκλείεται στην Εξεταστική να κλήθηκε τελικά λάθος πρόσωπο, γεγονός που ανοίγει έναν νέο κύκλο προβληματισμού γύρω από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Το μπέρδεμα με το παρατσούκλι

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ίδιος ο Γιώργος Ξυλούρης, το προσωνύμιο «Φραπές» δεν τον αφορά. Όπως υποστήριξε, το παρατσούκλι με το οποίο είναι γνωστός στο περιβάλλον του είναι «Τζιτζής», ενώ ο πραγματικός «Φραπές» φέρεται να είναι άλλο μέλος της οικογένειας Ξυλούρη.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται να εξηγήσει, εν μέρει, το αλαλούμ που έχει δημιουργηθεί γύρω από το πρόσωπο του μάρτυρα, αλλά ταυτόχρονα εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το πώς έγινε η ταυτοποίηση στις τηλεφωνικές επισυνδέσεις που αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της έρευνας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μπέρδεμα αποδίδεται σε λάθη και παραλείψεις κατά την απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών. Λάθη που, όπως επισημαίνεται, μπορεί να έχουν οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα για το ποιος μιλούσε και ποιος εμπλεκόταν σε κάθε περίπτωση.

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί και το κρίσιμο λάθος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το στοιχείο που αφορά τους τηλεφωνικούς αριθμούς. Όπως μετέδωσε η εκπομπή, στο όνομα του Γιώργου Ξυλούρη εμφανίζονταν τέσσερις ή πέντε αριθμοί τηλεφώνου. Τον έναν χρησιμοποιούσε ο ίδιος, ενώ οι υπόλοιποι ανήκαν και χρησιμοποιούνταν από άλλα μέλη της οικογένειας.

Όταν οι Αρχές ξεκίνησαν να εξετάζουν τις επισυνδέσεις και να αναζητούν τα πρόσωπα που μιλούσαν στα συγκεκριμένα τηλέφωνα, θεώρησαν ότι κάθε συνομιλία που προερχόταν από αυτούς τους αριθμούς ανήκε στον Γιώργο Ξυλούρη. Έτσι, η ταυτοποίηση έγινε με βάση το όνομα στον αριθμό και όχι με βάση τον πραγματικό χρήστη της γραμμής.

Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί η εικόνα ενός και μόνο προσώπου με πολλαπλές συνομιλίες και ρόλους, κάτι που πλέον αμφισβητείται ευθέως.

Οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αν επιβεβαιωθεί ότι στην Εξεταστική κλήθηκε λάθος άτομο, τίθεται ζήτημα αξιοπιστίας της διαδικασίας και της ίδιας της έρευνας. Παράλληλα, δημιουργείται προβληματισμός για το κατά πόσο οι επισυνδέσεις και οι απομαγνητοφωνήσεις μπορούν να αποτελέσουν ασφαλή βάση για κρίσιμες πολιτικές και κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Προς το παρόν, το μόνο βέβαιο είναι ότι η υπόθεση «Φραπέ» απέχει πολύ από το να θεωρηθεί κλειστή. Αντίθετα, δείχνει να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, στο οποίο τα λάθη, οι παρανοήσεις και οι βιαστικές ταυτοποιήσεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο.

