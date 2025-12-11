Ένταση στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν με λένε Φραπέ, αλλά Τζίτζη»

Με υψηλούς τόνους και συνεχείς αναφορές στο «δικαίωμα σιωπής», ο Γιώργος Ξυλούρης εμφανίστηκε στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διαψεύδοντας συνομιλίες και συγκρούομενος με βουλευτές.

Σε τεταμένο κλίμα κατέθεσε ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές», στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την αρχή επικαλέστηκε το «δικαίωμα της σιωπής», αποφεύγοντας να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων, ενώ παράλληλα επέλεξε να τοποθετηθεί μόνο όπου ο ίδιος έκρινε αναγκαίο.

Μάλιστα, αναφέρθηκε στο «παρατσούκλι» που του έχουν δώσει: : «Δεν με φωνάζουν "Φραπέ". Το παρατσούκλι μου είναι "Τζίτζης".

Επικές «μάχες» Ξυλούρη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Κωνσταντοπούλου: Πότε λήφθηκε η φωτογραφία με τον πρωθυπουργό;

Ξυλούρης: Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής.

Κωνσταντοπούλου: Άρα είναι επιλήψιμο αυτό το τραπέζι. Είναι κάτι βρώμικο.

Ξυλούρης: Είναι του 2017 αυτό το τραπέζι και σας το έχει εξηγήσει ο Στρατάκης.

Κωνσταντοπούλου: Μόλις έγινε αρχηγός της ΝΔ ο Μητσοτάκης. Πότε τον γνωρίσατε τον Μητσοτάκη;

Ξυλούρης: Αν δεν κάνω λάθος σε αυτό το τραπέζι.

Κωνσταντοπούλου: Μπερδεύει τα πράγματα η αδελφή του, η Ντόρα, για την κουμπαριά σας. Και επειδή θα σας πετάξουν σαν στημένη λεμονόκουπα, εσείς θυμάστε ποια είναι η κουμπαριά;

Ξυλούρης: Εμένα θα πετάξουν; Γιατί;

Κωνσταντοπούλου: Εσάς θα πετάξουν. Σας εμφανίζουν ως Πασόκο.

Ξυλούρης: Γιατί ξέρουν τι είμαι εγώ; Τέλος πάντων.

Κωνσταντοπούλου: Δεν ξέρετε τι είστε ούτε εσείς;

Ξυλούρης: Όχι.

Κωνσταντοπούλου: Επικαλείστε το δικαίωμα σιωπής αλλά αυτό που κάνετε είναι όρκος σιωπής. Ομερτά. Αυτοενεχοποιείτε και σας προειδοποιώ.

Ξυλούρης: Να είστε καλά.

Κωνσταντοπούλου: Ήταν πρωτοπαλίκαρο της Ντόρας ο Αυγενάκης;

Ξυλούρης: Δεν το ξέρω.

Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε κομματάρχης της ΝΔ;

Ξυλούρης: Όχι.

Κωνσταντοπούλου: Α, δεν είστε;

Ξυλούρης: Δεν είμαι.

Κωνσταντοπούλου: Εγώ είμαι δικηγόρος με εμπειρία στα θέματα διαφθοράς και μαφιόζων. Πώς γνωρίζατε τις έρευνες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας πριν αυτές γίνουν γνωστές;

Ξυλούρης: Δεν το γνώριζα.

Κωνσταντοπούλου: Τα παλικάρια, Γιώργη Ξυλούρη, δεν λένε ότι δεν γνωρίζουν. Λέτε στους διαλόγους ότι θα την “ξεκωλώσετε”.

Ξυλούρης: Δικαίωμα σιωπής.

Κωνσταντοπούλου: Άρα λέτε ότι παραδέχεστε το περιεχόμενο του διαλόγου. Ποιος σας είπε για τον έλεγχο; Απαντήστε κύριε Ξυλούρη. Απαντήστε.

Ξυλούρης: Δεν ήξερα ότι ερευνά ο εισαγγελέας, ούτε είναι δική μου η συνομιλία.

Κωνσταντοπούλου: Δεν ήταν δική σας η συνομιλία; Αυτό απαντάτε;

Ξυλούρης: Ναι. (βγάζει ένα χαρτί από την εσωτερική τσέπη του σακακιού του)

Κωνσταντοπούλου: Μην κοιτάτε το κινητό σας.

Ξυλούρης: Δεν είναι το κινητό μου.

Κωνσταντοπούλου: Τι χαρτί είναι αυτό; Ποιος σας το έδωσε; Καταθέστε το.

Ξυλούρης: Είναι δικό μου· τι θα μου κάνετε; Σωματική έρευνα;

Κωνσταντοπούλου: Λέτε ότι «θα τους ξεκωλώσετε», ότι «θα τους γ@@@@ε» και τώρα επικαλείστε τη σιωπή.

Κωνσταντοπούλου: Τους καλύπτετε, τους υποθάλπετε!

Κωνσταντοπούλου: Ο γιος σου πού βρήκε τα χρήματα να πάρει την Porsche;

Ξυλούρης: Δείτε τα πόθεν έσχες.

Κωνσταντοπούλου: Πού τα βρήκε;

Ξυλούρης: Τι είσαι; Λογιστής;

Κωνσταντοπούλου: Τι δουλειά κάνει;

Ξυλούρης: Δεν ξέρω.

Κωνσταντοπούλου: Εμένα να μου μιλάς στον ενικό. Και μη με απειλείς. Οι αγρότες πεινάνε και εσείς κυκλοφορείτε με Porsche.

Ξυλούρης: Συγγνώμη για τον ενικό.

Κωνσταντοπούλου: Ακούς, Γιώργη Ξυλούρη; Είστε κομματικά στελέχη και τρώτε με χρυσά κουτάλια; Πόσο την αγόρασε την Porsche και πότε;

Ξυλούρης: Το 2019.

Κωνσταντοπούλου: Α, στην κρίση, όταν όλοι πεινούσαν.

Ξυλούρης: Το μοντέλο είναι. Το 2021 την αγόρασε.

Κωνσταντοπούλου: Α, στην πανδημία. Και κυκλοφορείτε στο χωριό με Porsche. Πόσο;

Ξυλούρης: 47.000 ευρώ.

Κωνσταντοπούλου: Πού τα βρήκε τα χρήματα; Τι δουλειά κάνει;

Ξυλούρης: Οικονομολόγος είναι, 25 χρονών κοπέλι. Πατέρας του είμαι· δεν είναι άπορος.