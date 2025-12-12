Όταν τα 3D γραφικά συναντούν την ελληνική Βουλή. Ο Νίκος Ευαγγελάτος αποδεικνύει ξανά ότι στην τηλεόραση όλα είναι δυνατά.

Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει μετατρέψει τα γραφικά από απλό εργαλείο ενημέρωσης σε απόλυτο τηλεοπτικό event, αυτός είναι ο Νίκος Ευαγγελάτος.

Έχει μπει σε νοσοκομεία, έχει κάνει κρατητήριο,έχει ταξιδέψει στο διάστημα, δεν χαμπάριασε να σταθεί μόνος του απέναντι στους Τούρκους πάνω στη βραχονησίδα Ίμια, πάτησε στην Ανταρκτική, κατέβηκε με κάτι-σαν-ασανσέρ στο βυθό... Μην τα πολυλογούμε, τα έχει κάνει όλα.

Παρεάκι με τον «Φραπέ» στην Εξεταστική

Αυτή τη φορά όμως το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Δεν του έφτανε να δηλώσει «παρών» στο τρισδιάστατο σκηνικό, αλλά έγινε συμμέτοχος της όλης διαδικασίας, καθώς κατάφερε να καθίσει ακριβώς δίπλα στον περιβόητο «Φραπέ», ως άλλος μάρτυρας που έχει να καταθέσει για τα ευρωπαϊκά κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς αυτό που περιμένεις. Ένα σκηνικό που ισορροπεί ανάμεσα στην ενημέρωση, τη σάτιρα και το απόλυτο τρολάρισμα. Ο Ευαγγελάτος σοβαρός, επαγγελματίας, να εξηγεί, και δίπλα του ο άνθρωπος που μονοπωλεί τις τελευταίες ώρες την ελληνική επικαιρότητα.

Στην εποχή της υπερβολής της εικόνας και της προσοχής των λίγων δευτερολέπτων, αυτό είναι μια ξεκάθαρη νίκη του κ. Ευαγγελάτου.

Απολαύστε το(ν):