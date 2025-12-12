ΟΠΕΚΕΠΕ: Για ψευδή κατάθεση ερευνάται ο «Φραπές», αντιμέτωπος με αυτόφωρο (vid)

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του «Φραπέ», καθώς μετά το επεισοδιακό πέρασμά του από την Εξεταστική Επιτροπή, η Εισαγγελία διέταξε κατεπείγουσα έρευνα για ψευδή κατάθεση.

Η πρωτοφανής εικόνα μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές» ή «Τζιτζής», όπως αποκάλυψε ο ίδιος, αρνήθηκε να καταθέσει επικαλούμενος το δικαίωμα σιωπής, κινητοποίησε άμεσα τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Μετά τον θόρυβο στη Βουλή και την άρνησή του για δεύτερη φορά, εκδόθηκε κατεπείγουσα παραγγελία για προκαταρκτική ποινική έρευνα σε βάρος του.

Έλεγχος για ψευδή κατάθεση και ενεργοποίηση του αυτόφωρου

Σύμφωνα με το newsit.gr, τα πρακτικά της επιτροπής διαβιβάστηκαν άμεσα στην Εισαγγελία. Με βάση την αξιολόγηση του υλικού, ο αγροτοσυνδικαλιστής ελέγχεται για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, παρότι δεν έχει ακόμη την ιδιότητα του κατηγορούμενου.

Η εντολή χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα και, αν διαπιστωθεί παράβαση, θα κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία με προσπάθεια εντοπισμού και σύλληψης έως τα μεσάνυχτα, οπότε λήγει το χρονικό περιθώριο.

Η έρευνα έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Νομικές πηγές αναφέρουν πως το αυτόφωρο θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί ακόμη και από την Εξεταστική Επιτροπή, καθώς ο Νόμος της δίνει ρόλο αντίστοιχο με εκείνον του Εισαγγελέα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ