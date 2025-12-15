Πλοίο με τεράστια ποσότητα κοκαΐνης εντόπισαν οι γαλλικές Αρχές, έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από το «ελληνικό FBI». Εγκέφαλος ο «Έλληνας Εσκομπάρ».

Μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης εντοπίστηκε σε πλοίο που είχε αποπλεύσει από τη Λατινική Αμερική με προορισμό την Ευρώπη. Ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι Έλληνας, γνωστός με το προσωνύμιο «Έλληνας Εσκομπάρ».

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, η ποσότητα ενδέχεται να ξεπερνά κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις του ενός τόνου, φτάνοντας ακόμη και σε εξαπλάσιο επίπεδο. Όπως προκύπτει από τις ίδιες πηγές, ο φερόμενος αρχηγός είναι παλαιός γνώριμος των ελληνικών Αρχών, καθώς στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση μεταφοράς μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ελλάδα. Συγκαταλέγεται στους πέντε συλληφθέντες, ενώ φέρεται να είναι και ο ιδιοκτήτης του πλοίου που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των ναρκωτικών.

Η πορεία του πλοίου

Το πλοίο φαίνεται να ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα, στη συνέχεια ταξίδεψε στη Λατινική Αμερική όπου φορτώθηκε η κοκαΐνη και κατευθύνθηκε προς την Ευρώπη. Μέχρι το βράδυ της προηγούμενης ημέρας είχε καταμετρηθεί περίπου ένας τόνος, ωστόσο νεότερα στοιχεία ανεβάζουν σημαντικά την εκτίμηση, ακόμη και σε εξαπλάσια ή επταπλάσια ποσότητα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το φορτίο μεταφερόταν χωρίς να έχει προσδιοριστεί εκ των προτέρων το λιμάνι εκφόρτωσης στην Ευρώπη.

Συλλήψεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Συνολικά συνελήφθησαν τα πέντε μέλη του πληρώματος του πλοίου, ενώ ακόμη πέντε άτομα συνελήφθησαν στην Ελλάδα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος αρχηγός. Οι επιχειρήσεις της Δίωξης Ναρκωτικών της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Κατερίνης, της Θήβας και της Αθήνας, όπου εντοπίστηκαν και άλλα μέλη του κυκλώματος.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση

Το πλοίο βρίσκεται ρυμουλκούμενο στον Ατλαντικό Ωκεανό με τη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας, το οποίο συμμετέχει στις επιχειρήσεις τις τελευταίες δύο ημέρες. Αναμένεται να οδηγηθεί σε λιμάνι για την ολοκλήρωση της επίσημης καταμέτρησης των ναρκωτικών και την έναρξη της διαδικασίας μεταγωγής των συλληφθέντων στην Ελλάδα.

Συνεργασία «Ελληνικού FBI» με DEA

Η εξάρθρωση του κυκλώματος έγινε στο πλαίσιο συνεργασίας της Δίωξης Ναρκωτικών του Ελληνικού FBI με τις αμερικανικές Αρχές, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις με περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Το παρελθόν του «Έλληνα Εσκομπάρ» και η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο

Το παρατσούκλι «Έλληνας Εσκομπάρ» ή αλλιώς «Χοντρός» του αποδόθηκε πριν από 21 χρόνια, όταν διαπιστώθηκε πως ήταν ο εγκέφαλος της οργάνωσης, που ήθελε να μεταφέρει ναρκωτικά αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ, σε χώρες της Ευρώπης. Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστός από την ενασχόλησή του παλαιότερα με ποδοσφαιρική ομάδα, στην οποία υπήρξε πρόεδρος.

Το καλοκαίρι του 2004, το πλοίο «Africa 1» εντοπίστηκε από τις Αρχές της Ισπανίας να έχει στα αμπάρια του 5,4 τόνους κοκαΐνης. Το πλοίο αναχώρησε από τον Πειραιά στις 15 Μαΐου του 2004 με δηλωθέντα προορισμό την Τουρκία.

Οι διωκτικές αρχές όμως που είχαν βάλει στο μικροσκόπιο όμως όλες τις δραστηριότητες του Έλληνα Εσκομπάρ, κατάφεραν να εντοπίσουν το συγκεκριμένο πλοίο στον Ατλαντικό Ωκεανό και με κατεύθυνση προς τις ακτές της Αφρικής. Στις 13 Ιουλίου, τα στελέχη των Αρχών της Ισπανίας έκαναν ρεσάλτο στο «Africa 1», όπου βρήκαν την κοκαΐνη. Τα ναρκωτικά ήταν συσκευασμένα σε χαρτόκουτα που είχαν ετικέτα μεταλλικών νερών.

