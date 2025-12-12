Ο «Φραπές» ανέστησε το Κανάλι της Βουλής: Σχεδόν 600.000 παρακολούθησαν το LIVE

Μια Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε το κανάλι-φάντασμα viral, με σχεδόν 600.000 προβολές σε μία μέρα.

Υπάρχουν κανάλια που ζουν από τα ριάλιτι και υπάρχουν κι εκείνα που, θεωρητικά, δεν θα έπρεπε ποτέ να γίνουν ριάλιτι. Κι όμως, τον Δεκέμβριο του 2025 μ.Χ, το Κανάλι της Βουλής αποφάσισε -άθελά του- να κάνει την ανατροπή. Όχι με σκηνικά και σασπένς, αλλά με αγνή, ανόθευτη πολιτική ένταση και μπόλικο παρασκήνιο.

Όλα ήταν γνωστά εκ των προτέρων. Μια ακόμη συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μαραθώνιες συνεδριάσεις, ερωτήσεις με σειρά και απαντήσεις με φειδώ. Κι όμως, αυτή τη φορά το τηλεοπτικό κοινό δεν αρκέστηκε να δει τα Highlights που θα του σέρβιρε το Luben και τα δελτία ειδήσεων. Αντιθέτως, μπήκε στο live και δεν αποχώρησε, σαν να είχε καταλάβει ότι κάτι απρόβλεπτο μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Άλλωστε, αυτή τη φορά, ήταν δεδομένο πως ο πρωταγωνιστής είχε να προσφέρει πολύ περισσότερο content από τα ΚΙΝΟ της Σεμερτζίδου και τις Ferrari του Μαγειρία.

Ο «Φραπές» έφερε το απροσδόκητο «μπαμ»

Η συνεδρίαση με την κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, του περιβόητου «Φραπέ» της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠ, έσπασε όλα τα ρεκόρ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, το live μέσα από το hellenicparliament.gr κατέγραψε 592.476 συνολικές προβολές και 367.495 μοναδικές προβολές. Οι ταυτόχρονες συνδέσεις έφτασαν ως τις 78.591, με 59.252 μοναδικούς χρήστες να παρακολουθούν την ίδια στιγμή. Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό: Το ενδιαφέρον άρχισε να φουντώνει από τις 09:00 το πρωί και κράτησε μέχρι τις 19:00, δηλαδή μια ολόκληρη μέρα που κύλησε σε ρυθμούς live.

«Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής»

Η αλήθεια είναι πως οι θεατές δικαιώθηκαν και με το παραπάνω για την επιλογή τους να συντονιστούν με το Κανάλι της Βουλής, καθώς η άκρως επεισοδιακή συνεδρίαση τα είχε όλα: νεύρα, εντάσεις, ειρωνείες, υπεκφυγές, υποννοούμενα, κατηγορίες ευθείας βολής. Η δε επαναλαμβανόμενη φράση «Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» του κυρίου Φραπέ στις ερωτήσεις του Μακάριου Λαζαρίδη έδωσε τον τόνο από νωρίς και έγινε χωρίς πολλά πολλά, καύσιμη ύλη για εκατοντάδες memes και ποσταρίσματα στα SoMe. Μετά ακολούθησε το πινγκ πονγκ με τη Μιλένα Αποστολάκη για το αν είναι ή δεν είναι μέλος της ΝΔ, με την ένταση να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο και τα βλέμματα να μένουν καρφωμένα στις οθόνες.

Ανάμεσα στις στιγμές έντασης, βεβαίως, παρεισέφρησαν και σκηνές που αποφόρτισαν το κλίμα. Ατάκες που θύμιζαν περισσότερο χιουμοριστική εκπομπή σε prime time, παρά αυστηρή κοινοβουλευτική διαδικασία. Για παράδειγμα, η άρνηση να πει τα νούμερα του Τζόκερ στον Νάσο Ηλιόπουλο, τα «κρητικά» που αντάλλαξε με τον Κώστα Μπάρκα, και φυσικά η εκρηκτική εξέταση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που στρίμωξε για τα καλά τον μάρτυρα.

