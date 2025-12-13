«Απόψε πεθαίνεις»: Το σοκαριστικό μήνυμα που έλαβε η Laura Woods από stalker που την περίμενε έξω από το σπίτι της

Η Βρετανή αθλητική παρουσιάστρια μιλά για πρώτη φορά για τον εφιάλτη τριών ετών που έζησε, με απειλές θανάτου, παρακολούθηση και φόβο μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Η Laura Woods είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της αθλητικής δημοσιογραφίας στη Βρετανία. Πίσω όμως από τις κάμερες, η 38χρονη παρουσιάστρια και μητέρα ζούσε επί τρία χρόνια έναν αληθινό εφιάλτη, καθώς δεχόταν συστηματική παρενόχληση από μία γυναίκα stalker, η οποία έφτασε μέχρι και να την απειλεί με θάνατο.

Για πρώτη φορά, η Woods μίλησε δημόσια για όσα βίωσε, περιγράφοντας πώς η εμμονή μιας άγνωστης γυναίκας την ανάγκασε να ζει σε μόνιμο φόβο. Όπως αποκάλυψε, ανάμεσα στα δεκάδες μηνύματα και πακέτα που λάμβανε, υπήρχε και μια κάρτα γενεθλίων με το ανατριχιαστικό μήνυμα: «Σήμερα είναι η μέρα που γεννήθηκες και απόψε είναι η νύχτα που θα πεθάνεις».

Τρία χρόνια τρόμου και η στιγμή που κατάλαβε ότι δεν ήταν πια ασφαλής

Η γυναίκα που την παρενοχλούσε, η 25χρονη Harneet Kaur, στοχοποίησε τη Woods από τον Ιούνιο του 2021 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023. Της έστελνε ανεπιθύμητα δέματα, από Βίβλους και κιτ εξετάσεων για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα μέχρι παραγγελίες φαγητού και επιστολές υπογεγραμμένες ως «ο μυστικός σου θαυμαστής». Σε κάποιες από αυτές, πρόσθετε τη φράση «και δεν είμαι τρελή».

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, η αλληλογραφία με τον καιρό σκοτείνιασε ακόμη περισσότερο. Η Kaur έστελνε μηνύματα όπου χαρακτήριζε τη Woods «πρώην πόρνη» και «αηδιαστικό, σνομπ άτομο», ενώ απειλούσε ακόμη και να απαγάγει ή να σκοτώσει τον σκύλο της.

Η ίδια η Woods περιέγραψε πώς η καθημερινότητά της μετατράπηκε σε διαρκή αγωνία. Ζούσε μόνη της στο Λονδίνο με το κατοικίδιό της και ένιωθε εκτεθειμένη. Όπως είπε, άρχισε να αλλάζει ο τρόπος που έβλεπε την πόλη και τον εαυτό της, ενώ το άγχος και η ψυχολογική πίεση την οδήγησαν σε πολύ σκοτεινά συναισθήματα.

Η πιο τρομακτική στιγμή ήρθε όταν, ενώ βρισκόταν στον αέρα καλύπτοντας αγώνα πυγμαχίας στην Πολωνία, έλαβε email με βίντεο της εξώπορτάς της. Το μήνυμα έγραφε ότι η stalker γνώριζε πόσες κάμερες ασφαλείας είχε στο σπίτι της. Η Woods γύρισε ξανά και ξανά τα πλάνα ασφαλείας, φοβούμενη ότι κάποιος είχε ήδη εισβάλει στον χώρο της.

Τελικά, η Harneet Kaur καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκισης και της επιβλήθηκε περιοριστικός όρος που της απαγορεύει να πλησιάζει τη Woods και άλλους 14 ανθρώπους, καθώς και να βρεθεί σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από το σπίτι της. Η υπόθεση άφησε βαθιά σημάδια στην παρουσιάστρια, η οποία πλέον μιλά ανοιχτά, θέλοντας να αναδείξει πόσο καταστροφικό μπορεί να γίνει το stalking, ακόμη κι όταν ξεκινά από έναν άνθρωπο που δεν έχεις συναντήσει ποτέ.

