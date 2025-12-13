Ο Τσαλίκης διέκοψε το live του γιατί νόμιζε ότι τον σημαδεύουν με όπλο: «Μ@λ@κ@ έτσι θα πεθάνω» (vid)

Τα... χρειάστηκε ο Γιώργος Τσαλίκης κατά την διάρκεια συναυλίας του στην Κόρινθο, όταν πίστεψε ότι τον σημαδεύουν με όπλο.

Ένα απρόοπτο συμβάν εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Γιώργου Τσαλίκη στην Κόρινθο, όταν ο δημοφιλής καλλιτέχνης πανικοβλήθηκε, πιστεύοντας πως κάποιος τον στόχευε με όπλο μέσα στο σκοτάδι.

Την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή, ο τραγουδιστής αντιλήφθηκε ένα κόκκινο φωτάκι να είναι σταθερά στραμμένο επάνω του από απόσταση. Η εικόνα παρέπεμπε σε σκόπευτρο όπλου, ενώ η παρουσία μιας γυναίκας με μπουφάν παραλλαγής ενίσχυσε τις υποψίες και την ένταση της στιγμής.

«Παραλίγο να πάθω καρδιά»

Για λίγα δευτερόλεπτα, βλέποντας να τον «σημαδεύουν» από περίπου 50 μέτρα, ο Γιώργος Τσαλίκης κυριεύτηκε από φόβο, θεωρώντας πως κινδύνευε σοβαρά. Αργότερα ο ίδιος αποκάλυψε πως το σοκ ήταν τόσο έντονο, που ένιωσε πως «παραλίγο να τον προδώσει η καρδιά του».

Ωστόσο, η αλήθεια αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική και ακίνδυνη. Το κόκκινο φως προερχόταν από τον τηλεφακό της φωτογράφου Valerie Gache, η οποία κάλυπτε τη συναυλία και χρησιμοποιούσε φωτισμό εστίασης. Ο συνδυασμός του εξοπλισμού με την ενδυμασία της στάθηκε η αιτία της παρεξήγησης.

«Μ@λ@κ@ έτσι θα πεθάνω»

Ο Γιώργος Τσαλίκης μοιράστηκε με το κοινό το σοκ που ένιωσε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Παιδιά, ακούστε τι έπαθα τώρα. Είναι μια κυρία πίσω στα δεξιά, φωτογράφος, η οποία φοράει στρατιωτικά λες και είναι στο Τεπελένι. Είναι με τον φακό και βλέπω κάτι να γυαλίζει και λέω “μ@λ@@α έτσι θα πεθάνω”. Σας το ορκίζομαι. Προσπαθούσα να καταλάβω αν με σημαδεύει με όπλο. Μου έκοψες την ψυχή. Λέω έτσι θα πάω, στο Δοξαπατρί, θα φύγω με φόντο το δέντρο”».

Στο σχετικό βίντεο, προς το τέλος, αποκαλύπτεται η φωτογράφος που άθελά της έκανε τον Γιώργο Τσαλίκη να «παγώσει» πάνω στη σκηνή.

Δείτε το βίντεο του Loutrakitv.gr, το οποίο έχει γίνει viral στα social media.

