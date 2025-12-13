Αμήχανo: Ο Πακιστανός πρωθυπουργός «μπούκαρε» στη συνάντηση Ερντογάν με Πούτιν (vid)

Διπλωματικό επεισόδιο σε διεθνές φόρουμ με πρωταγωνιστή τον πρωθυπουργό του Πακιστάν.

Ένα σκηνικό που δύσκολα συναντά κανείς σε υψηλού επιπέδου διπλωματικές συναντήσεις εκτυλίχθηκε στο περιθώριο του Διεθνούς Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας στην Ασκαμπάτ. Εκεί όπου οι τυπικότητες και το πρωτόκολλο συνήθως τηρούνται με ακρίβεια, ένα απρόσμενο επεισόδιο τράβηξε τα βλέμματα και έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πρόεδρο του Τουρκμενιστάν, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στον χώρο, χωρίς να υπάρχει σχετική ενημέρωση ή άδεια, προκαλώντας εμφανή αμηχανία στους παριστάμενους.

Τι συνέβη στο παρασκήνιο της συνάντησης

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η συζήτηση μεταξύ των τριών ηγετών βρισκόταν σε εξέλιξη. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Πακιστανός πρωθυπουργός περίμενε περίπου 40 λεπτά για τη δική του προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, η οποία όμως καθυστερούσε χωρίς σαφή ενημέρωση.

Όταν έγινε αντιληπτό ότι ο Πούτιν δεν επρόκειτο να εμφανιστεί άμεσα, ο Σέριφ φέρεται να αποφάσισε να εισέλθει στη συνάντηση Ερντογάν και Πούτιν, παρακάμπτοντας το διπλωματικό πρωτόκολλο. Η κίνηση αυτή καταγράφηκε σε βίντεο και δεν άργησε να κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η εικόνα που προκάλεσε σχόλια

Στο βίντεο φαίνεται ο Ερντογάν και ο Πούτιν να κάθονται δίπλα δίπλα, με τον πρόεδρο του Τουρκμενιστάν επίσης παρόντα, όταν ο Πακιστανός πρωθυπουργός παίρνει θέση σε ένα απομονωμένο κάθισμα, ελαφρώς εκτός της κύριας διάταξης.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε ερωτηματικά και σχόλια, κυρίως στα ρωσικά μέσα, για τη δυναμική της συνάντησης και για το αν επρόκειτο τελικά για τριμερή ή για μια άτυπη παρουσία χωρίς ουσιαστικό ρόλο στη συζήτηση.

