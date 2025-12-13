Η αρχαιότερη μαγική «απάτη» στον κόσμο περιγράφεται σε πάπυρο της Αιγύπτου με έναν μάγο που… ξανακολλάει κομμένα κεφάλια.

Πολύ πριν από λαγούς που βγαίνουν από καπέλα, ένας άγνωστος Αιγύπτιος έγραψε τον πάπυρο Westcar, μια συλλογή ιστοριών της Δεύτερης Μεταβατικής Περιόδου (1782–1550 π.Χ.). Οι αφηγήσεις τοποθετούνται περίπου χίλια χρόνια νωρίτερα, στην εποχή του Φαραώ Χέοπα, δημιουργού της Μεγάλης Πυραμίδας.

Από τις πέντε ιστορίες, η τέταρτη είναι η πιο θεαματική με τον πρίγκιπα Χαρντέτφ να παρουσιάζει στον Χέοπα τον μάγο Τζέντι, έναν 110χρονο που ισχυρίζεται ότι πίνει 100 στάμνες μπίρα την ημέρα.

Ο μάγος που «επανενώνει κεφάλια»

Η πιο εντυπωσιακή ικανότητα του Τζέντι, όμως, δεν είναι η αντοχή στο αλκοόλ, αλλά η φήμη ότι μπορεί να επανασυναρμολογήσει κομμένο κεφάλι και να επαναφέρει τους αποκεφαλισμένους στη ζωή. Ο Χέοπας ζητά έναν κρατούμενο για επίδειξη, αλλά ο μάγος αρνείται να πειραματιστεί σε άνθρωπο και επιλέγει… μια χήνα.

Σύμφωνα με τον πάπυρο, το κεφάλι της χήνας κόπηκε, ο Τζέντι είπε τα μαγικά του λόγια και η χήνα σηκώθηκε κουτσαίνοντας καθώς το κεφάλι της επανακολλήθηκε. Η επίδειξη επαναλήφθηκε σε άλλη χήνα, σε διαφορετικό υδρόβιο πουλί και τελικά σε έναν ταύρο, με το ίδιο «θαυματουργό» αποτέλεσμα.

Μια φανταστική ιστορία, όχι πραγματική μαγεία

Παρά το θέαμα, ο πάπυρος Westcar είναι καθαρά μυθοπλαστικός. Είναι απίθανο ο Τζέντι να υπήρξε πραγματικά και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι Αιγύπτιοι διέθεταν ή εκτελούσαν μαγικά κόλπα.

Το κοντινότερο πιθανό ίχνος ταχυδακτυλουργίας βρίσκεται στον τάφο του αξιωματούχου Μπακέτ Γ', του 21ου αιώνα π.Χ., όπου μια εικόνα δύο ανδρών με κύπελλα έχει ερμηνευτεί από κάποιους ως το πρώτο «κύπελλο και μπαλάκι». Ωστόσο, η άποψη αμφισβητείται έντονα, αφού πολλοί μελετητές θεωρούν ότι πρόκειται απλώς για παιχνίδι ή άγνωστη δραστηριότητα και όχι μαγεία.

Το πρώτο πραγματικό μαγικό κόλπο ήταν στη Ρώμη

Τα πρώτα ασφαλή στοιχεία για το κόλπο με τα κύπελλα προέρχονται από τη ρωμαϊκή εποχή. Ο φιλόσοφος Σενέκας ο Νεότερος αναφέρει το «κύπελλο και ζάρι του ζογκλέρ» στα Ηθικά Γράμματα προς Λουκίλιο το 65 μ.Χ.

Έτσι, οι Ρωμαίοι φαίνεται πως είναι οι πρώτοι πραγματικοί μάγοι στην Ιστορία, αν και το κόλπο με τη «μαγική» χήνα παραμένει η πρώτη γνωστή αναφορά σε ταχυδακτυλουργικό τέχνασμα.