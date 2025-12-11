Χάος με το meme «67»: Διάσημη αλυσίδα fast food κατέβασε τον αριθμό από το μενού

Μια από τις πιο δημοφιλείς αλυσίδες fast food στις ΗΠΑ αναγκάστηκε να καταργήσει τον αριθμό 67 από το μενού, μετά το ακραίο φαινόμενο που έφερνε ορδές εφήβων στα καταστήματα

Μια αμερικανική αλυσίδα fast food βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα απίστευτο φαινόμενο, αφού δεκάδες έφηβοι έμπαιναν καθημερινά στα καταστήματα μόνο και μόνο για να ακούσουν έναν υπάλληλο να λέει δυνατά τον αριθμό «67».

Η In-N-Out, η θρυλική αλυσίδα της Δυτικής Ακτής, αποφάσισε τελικά να αφαιρέσει τον αριθμό από το σύστημα παραγγελιών της, έπειτα από εβδομάδες… χάους λόγω του viral meme που έχει κατακτήσει τη Gen Alpha.

Τι είναι τελικά το «67»;

Αν δεν ξέρεις τι είναι το «67», τότε είτε είσαι άνω των 30, είτε ζεις σε άλλον πλανήτη. Κι όμως, ακόμη κι όσοι το γνωρίζουν, συνήθως δεν ξέρουν τι σημαίνει. Το meme έχει γίνει τόσο δημοφιλές που το Dictionary.com το ανέδειξε «λέξη της χρονιάς», αν και η προέλευσή του παραμένει θολή.

Προέρχεται από στίχο του ράπερ Skrilla στο κομμάτι «Doot Doot (67)», όπου λέει: «6-7, I just bipped right on the highway». Το Dictionary.com ορίζει το 67 ως έναν παράλογο, παιχνιδιάρικο, ανεξήγητο όρο, παράδειγμα «brainrot slang» που δεν έχει πραγματικό νόημα και αυτή είναι η γοητεία του.

Η In-N-Out είπε «ως εδώ» και κατήργησε τον αριθμό 67 από το μενού της

Η πρώτη πληροφορία για την κατάργηση του 67 εμφανίστηκε στο Reddit, όταν χρήστης παρατήρησε ότι οι παραγγελίες περνούσαν από το 66 κατευθείαν στο 68. «Τώρα αναρωτιέμαι αν και γιατί το αφαίρεσαν», έγραψε.

Η απάντηση δεν άργησε με χρήστες να συνδέουν αμέσως την κίνηση με το viral meme, ενώ πολλοί ανέφεραν πως τα δικά τους τοπικά καταστήματα έζησαν παρόμοιο πρόβλημα: «Με το "67", όλα τα παιδιά ουρλιάζουν τελευταία. Και το δικό μου "In-N-Out" αρχίζει να το προσπερνά, γιατί γίνεται χαμός όταν το φωνάζουν».

Υπάλληλος της αλυσίδας στο Λος Άντζελες επιβεβαίωσε πως ο αριθμός καταργήθηκε πριν από περίπου έναν μήνα, επειδή έφηβοι έμπαιναν σε ουρές μόνο για να περιμένουν να ακουστεί. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι και ο αριθμός 69 έχει αφαιρεθεί, για… ευνόητους λόγους.

