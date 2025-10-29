Η λέξη της χρονιάς για το 2025 είναι ένας αριθμός: Πως ένα trend του TikTok κατάφερε να μπει στο λεξικό (vid)

Το Dictionary.com ανακοίνωσε τη «Λέξη της Χρονιάς» για το 2025 και έχει αφήσει τους πάντες άφωνους. Δεν είναι λέξη, δεν έχει νόημα, είναι απλά... viral!

Από το 2010, το Dictionary.com επιλέγει κάθε χρόνο τη «Λέξη της Χρονιάς» με βάση τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο και τις κοινωνικές τάσεις, ό,τι είναι viral με λίγα λόγια, απλώς πιο κομψά.

Τα πρώτα χρόνια, αυτές οι λέξεις ήταν σχετικά σοβαρές: «change», «privacy», «bluster» κλπ. Μετά το 2016 όμως, οι επιλογές άλλαξαν: «xenophobia», «misinformation», «existential», «pandemic». Το 2024, η λέξη της χρονιάς ήταν η «demure», επηρεασμένη από φράσεις που έγιναν viral στο TikTok.

Η Λέξη της Χρονιάς για το 2025 είναι... ένας αριθμός!

Άντε βγάλε άκρη! Για το 2025, το Dictionary.com ανακοίνωσε πως η Λέξη της Χρονιάς είναι το «6,7», ναι ένας αριθμός. Προφέρεται κανονικά «six-seven» και έγινε δημοφιλής μέσα απ' τα social media και κυρίως απ' το TikTok.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, οι αναζητήσεις για τη λέξη-αριθμό εκτοξεύτηκαν έξι φορές μέσα στο καλοκαίρι του 2025, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια λογική εξήγηση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση: «Τα υπόλοιπα διψήφια νούμερα δεν παρουσίασαν καμία αύξηση. Κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει με το 67».

Από πού έγινε διάσημο το 6,7;

Το «6,7» εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ένα τραγούδι του ράπερ Skrilla, με τίτλο «Doot Doot», που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2024. Στο κομμάτι ακούγεται ο στίχος: «6-7, I just bipped right on the highway (bip, bip)».

Από εκεί, η φράση κατέκλυσε το TikTok, με τις νεότερες γενιές να τη χρησιμοποιούν σε αστεία, memes και videos, χωρίς να έχει κάποια συγκεκριμένη σημασία.

Το πιο αστείο (ή και θλιβερό, ανάλογα πώς το βλέπει κάποιος) είναι πως κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει. Ακόμη και το Dictionary.com παραδέχτηκε ότι: «Είναι δύσκολο να οριστεί. Είναι χωρίς νόημα, παντού και παντελώς παράλογο. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά της απόλυτης ψηφιακής παράνοιας».

Με λίγα λόγια, το 6,7 είναι η επιτομή του brainrot!

Χρήστες στο X έσπευσαν να σχολιάσουν τη νέα «Λέξη της Χρονιάς»: «Ειλικρινά, δεν ξέρω τι στο καλό είναι το 6,7 και αρνούμαι να το ψάξω», ανέφερε κάποιος. «Απλώς κάψτε το λεξικό», αστειεύτηκε ένας άλλος.

Οι άλλοι υποψήφιοι για τη «Λέξη της Χρονιάς»

Ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου ήταν... το emoji της βόμβας (επίσης όχι λέξη) και η φράση «Kiss Cam», που αναδείχθηκε μετά το σκάνδαλο της υπόθεσης Coldplay.

