«Κάτω από τις Πυραμίδες κρύβεται ολόκληρη μεγαλούπολη»: Επιστήμονας ανατρέπει όλα όσα ξέραμε

Ιταλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι δορυφορικά ραντάρ αποκαλύπτουν τεράστιο υπόγειο συγκρότημα 1.000 μέτρα κάτω από τη Γκίζα, ενώ αιγυπτιολόγοι μιλούν για «fake news».

Μία ομάδα Ιταλών επιστημόνων υποστηρίζει ότι διαθέτει πλέον «πλήρη επιβεβαίωση» για έναν τεράστιο υπόγειο κόσμο κάτω από τις Πυραμίδες της Γκίζας. Σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκέντρωσαν από τέσσερις διαφορετικούς δορυφόρους, βαθιά κάτω από την πυραμίδα του Χεφρήνου εντοπίζονται 8 κατακόρυφοι άξονες που καταλήγουν σε τεράστιες αίθουσες, μεγαλύτερες ακόμη και από σύγχρονα στάδια.

Ο επικεφαλής μηχανικός των δορυφόρων, Φίλιππο Μπιόντι, εξηγεί ότι η τεχνική Doppler tomography επιτρέπει τη δημιουργία λεπτομερούς «τομογραφίας» του υπεδάφους, σαν να ενώνονται δεκάδες εικόνες σε μία πλήρη τρισδιάστατη ανασύσταση.

Τι δείχνουν τα δεδομένα των δορυφόρων

Με βάση τα αποτελέσματα, οι τέσσερις διαφορετικοί δορυφόροι –Umbra, Capella Space, ICEYE και Cosmo-SkyMed – κατέγραψαν ακριβώς τα ίδια μοτίβα κάτω από την πυραμίδα. Οι άξονες, που φτάνουν στα 3.500 πόδια βάθος, φαίνεται να πλαισιώνονται από μια σπειροειδή δομή. Ο Μπιόντι υποθέτει ότι πρόκειται για «μια σπειροειδή διάταξη που έχει να κάνει με μεταφορά ενέργειας/πληροφορίας», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο ενεργειακής ή λειτουργικής χρήσης στο μακρινό παρελθόν. «Οι πυραμίδες είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Η ουσία βρίσκεται από κάτω» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σφοδρή αντίδραση από την Αίγυπτο

Ο διάσημος αιγυπτιολόγος Ζάχι Χαουάς, πρώην υπουργός Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, απέρριψε εξοργισμένος τις ανακοινώσεις. Με ανάρτησή του στο Facebook έκανε λόγο για «ομάδα ερασιτεχνών» και τόνισε ότι καμία έρευνα δεν έχει εγκριθεί στην περιοχή της πυραμίδας του Χεφρήνου.

«Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι απολύτως λανθασμένες. Δεν χρησιμοποιήθηκε κανένας δορυφόρος μέσα ή έξω από την πυραμίδα. Αυτές οι τεχνικές δεν είναι αναγνωρισμένες, ούτε επιστημονικά έγκυρες» υπογράμμισε, βάζοντας φρένο στα εντυπωσιακά σενάρια.

Η συζήτηση όμως συνεχίζεται, καθώς η σύγκρουση ανάμεσα σε νέα τεχνολογικά εργαλεία και την παραδοσιακή αιγυπτιολογία ανοίγει ξανά το ερώτημα: πόσα μυστικά κρύβει ακόμη η αιγυπτιακή άμμος;

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ