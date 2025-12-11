Αποθέωση για ελληνική παραλία: Μπήκε στη λίστα με τις «20 Πιο Παραδεισένιες του Πλανήτη»

Το Travel + Leisure επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά ότι η Ελλάδα έχει παραλίες παγκόσμιας κλάσης.

Μπορεί να μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα και να πληκτρολογούμε αυτό το κείμενο έχοντας άχνη στα μάγουλα από τους κουραμπιέδες που κυκλοφορούν στο γραφείο, αλλά το συγκεκριμένο «καλοκαιρινό» θέμα, ΔΕΝ μπορούσαμε να το αγνοήσουμε. Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε, άλλωστε, και οι καλοκαιρινές αποδράσεις βρίσκονται 365 μέρες στο μυαλό μας...

Το Ναυάγιο της Ζακύνθου, λοιπόν, βρέθηκε ανάμεσα στις ομορφότερες παραλίες του κόσμου, σύμφωνα με το Travel + Leisure, το οποίο παρουσιάζει τη λίστα με τις 20 πιο «παραδεισένιες» ακτές του πλανήτη. Η έρευνα βασίστηκε σε 180 διεθνώς αναγνωρισμένες παραλίες και στις κριτικές που κατέθεσαν ταξιδιώτες σε γνωστές πλατφόρμες, δίνοντας έμφαση στο φιλτράρισμά τους στην λέξη-κλειδί «παράδεισος».

Η διάσημη ανά τον κόσμο παραλία με το ναυάγιο, τα τιρκουάζ νερά και τη χρυσαφένια άμμο αναδείχθηκε η πιο «παραδεισένια» παραλία της Ελλάδας και η 8η καλύτερη στον κόσμο. Το Travel + Leisure επισημαίνει ότι η απομονωμένη αυτή γωνιά της Ζακύνθου είναι προσβάσιμη μόνο με καραβάκι, κάτι που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη γοητεία της. Το 10% των ταξιδιωτών τη χαρακτήρισε ως «παράδεισο», ενώ πολλοί έδωσαν 5 αστέρια στην εμπειρία ακόμη και όταν, λόγω συνθηκών, δεν μπόρεσαν να αποβιβαστούν.

Στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας βρέθηκε η Port Olry Beach στο Βανουάτου, χάρη στον συνδυασμό τροπικής φυσικής ομορφιάς, ηρεμίας και άνετων εγκαταστάσεων. Ακολουθεί το Parque Nacional de Bazaruto στη Μοζαμβίκη, που ξεχωρίζει για τις λευκές αμμοθίνες και την πλούσια άγρια ζωή, από φλαμίνγκο μέχρι δελφίνια και ντουγκόγκ. Την τριάδα συμπληρώνει η One Foot Island στα Νησιά Κουκ, μια «καρτ ποστάλ» παραλία που πολλοί περιγράφουν ως ιδανική για όσους αναζητούν την απόλυτη απομόνωση.

Το Travel + Leisure αναφέρει πως, παρότι η έννοια του «παραδείσου» διαφέρει για κάθε ταξιδιώτη, οι κορυφαίες παραλίες μοιράζονται κάποια κοινά στοιχεία: άγρια φύση, ιδιωτικότητα, αίσθηση ηρεμίας και, ταυτόχρονα, διευκολύνσεις για τους επισκέπτες.

Η λίστα με τις 20 πιο «παραδεισένιες» του κόσμου

Port Olry Beach, Vanuatu Parque Nacional de Bazaruto, Mozambique One Foot Island, Cook Islands Ao Thong Yee, Thailand Veligandu Island Beach, Maldives Champagne Beach, Vanuatu Lalomanu Beach, Samoa Navagio Beach, Greece Ora Beach, Indonesia Surin Islands (Mu Koh Surin National Park), Thailand Bon Bon Beach, Philippines Ko Lipe, Thailand Pentle Bay, United Kingdom Sok San Beach, Cambodia Whitehaven Beach, Australia Palm Cove Beach, Australia Entalula Beach, Philippines Secret Beach, Ambergris Caye, Belize Huvadhu Atoll, Maldives Hidden Beach, Palawan, Philippines

