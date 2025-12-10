Ο πιο φρικτός θάνατος: Το αγόρι που κόλλησε σε καμινάδα και βρέθηκε μετά από 7 χρόνια

Ένας νεαρός που εγκλωβίστηκε σε καμινάδα υπέστη έναν από τους χειρότερους θανάτους και βρέθηκε επτά χρόνια αργότερα.

Ένας από τους πιο φρικτούς θανάτους της ιστορίας έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ, όταν ένας αγνοούμενος για επτά χρόνια νεαρός, βρέθηκε νεκρός σε μια καμινάδα, μόλις ένα μίλι μακριά από το σπίτι του.

Ο 18χρονος Joshua Maddux έφυγε από το σπίτι του στο Woodland Park, στο Teller County, για μια μικρή βόλτα τον Μάιο του 2008 , αλλά δεν επέστρεψε ποτέ...

Με τα χρόνια, η οικογένειά του κρατούσε την ελπίδα ότι «είχε αποφασίσει να φύγει από την πόλη και να ξεκινήσει μια νέα ζωή», έγραψε η αδερφή του Kate στην ιστοσελίδα News of Woodland Park.

Η αναζήτηση και η φρικιαστική ανακάλυψη

Ο πατέρας του Joshua έψαχνε σε καταφύγια αστέγων και κάμπινγκ στην γύρω περιοχή, ελπίζοντας να βρει τον αγνοούμενο γιο του ζωντανό. «Ξύπνησα ένα πρωί και τον άφησα σπίτι, αλλά μετά δεν γύρισε ποτέ. Νομίζαμε ότι ήταν με φίλους, αλλά κανείς δεν τον είχε δει. Είναι ένα μακροχρόνιο πράγμα, όπου θρηνείς περιμένοντας», ανέφερε στο Sky News.

Επτά χρόνια αργότερα, το 2015, οι εργάτες κατασκευών έκαναν μια σοκαριστική ανακάλυψη. Κατεδάφιζαν μια καλύβα όταν παρατήρησαν μια έντονη μυρωδιά. Τότε μετακίνησαν ένα μεγάλο κομμάτι επίπλου που εμπόδιζε το τζάκι, όπου βρήκαν ρούχα του νεαρού, τα οποία είχαν διπλωθεί προσεκτικά.

Μέσα στην καμινάδα βρέθηκαν τα μουμιοποιημένα λείψανα του Maddux, τα οποία έπρεπε να ταυτοποιηθούν μέσω οδοντολογικών αρχείων και της χαμένης άκρης του δεξιού δείκτη του, που είχε χάσει σε ατύχημα με ποδήλατο όταν ήταν παιδί.

Η εμβρυική του θέση υποδήλωνε ότι είχε μπει στην κατασκευή πρώτα με το κεφάλι, κάτι που οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι έκανε για να αποκτήσει πρόσβαση στο κλειδωμένο σπίτι.

Το ατύχημα και τα αναπάντητα ερωτήματα

Μια ιδιοκτήτρια καταστήματος στην περιοχή δήλωσε στη Denver Post: «Απλώς πέθανε μόνος του σε εκείνη την καμινάδα. Είναι πραγματικά, πραγματικά ανησυχητικό». Ωστόσο, άλλες πηγές ισχυρίζονται ότι μια μεταλλική επικάλυψη στην κορυφή της καμινάδας φαίνεται να αποκλείει το ενδεχόμενο να μπήκε από πάνω προς τα κάτω.

Μετά από ενδελεχή έρευνα, συμπεριλαμβανομένης νεκροψίας, η αστυνομία κατέληξε ότι ο θάνατος ήταν ατύχημα που προήλθε από υποθερμία και έκθεση στο περιβάλλον, καταλήγοντας ότι ο Maddux παγιδεύτηκε αβοήθητα ενώ προσπαθούσε να κατέβει.

Ο ιατροδικαστής της κομητείας παραδέχτηκε ωστόσο ότι η υπόθεση ήταν «πολύ συγκεχυμένη» και ότι «δεν υπάρχουν απαντήσεις σε πολλά πράγματα».

Η αδερφή του Josh, Kate, δημοσίευσε ένα συγκινητικό αφιέρωμα μετά την ανακάλυψη των λειψάνων του. «Σίγουρα αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα που η οικογένεια Maddux και οι πολλοί φίλοι και αγαπημένοι του αδερφού μου Josh περίμεναν. Ωστόσο, είμαστε αιώνια ευγνώμονες για την ευκαιρία να του παρέχουμε τελικά την κατάλληλη τελετή μνήμης που του αξίζει και να τον αφήσουμε επιτέλους να αναπαυθεί».

Πιθανότατα δεν θα γίνει ποτέ γνωστό τι ακριβώς οδήγησε τον νεαρό να κατέβει στην καμινάδα, αλλά φαίνεται σίγουρο ότι ο Maddux υπέφερε πολύ στα τελευταία του λεπτά.

