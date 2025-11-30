Το «6-7» έχει γίνει το πιο παράξενο viral της χρονιάς, φτάνοντας μέχρι τα κολεγιακά γήπεδα των ΗΠΑ. Ατάκα χωρίς ξεκάθαρη σημασία ξεσηκώνει φιλάθλους, παίκτες και παιδιά σε κάθε αγώνα.

Η προπονήτρια της Οκλαχόμα, Τζένι Μπαράντσικ, άκουγε την ατάκα στο σπίτι από τα παιδιά της, αλλά δεν περίμενε να την ακούσει από εκατοντάδες μαθητές σε έναν αγώνα γυναικείου μπάσκετ.

Όταν η ομάδα της έφτασε τους 67 πόντους απέναντι στη North Alabama, το γήπεδο ξέσπασε στο διάσημο πλέον σύνθημα. Οι παίκτριες, οι βοηθοί και το τεχνικό τιμ πανηγύρισαν με τον χαρακτηριστικό «ζογκλερικό» χορό των χεριών που συνοδεύει το trend. Η Ρέιγκαν Μπιρς, που έκανε double-double, είπε ότι όλοι περίμεναν τη στιγμή για να ξεσηκώσουν τους μικρούς θεατές.

Πώς ξεκίνησε το ακατανόητο viral που έγινε και η λέξη της χρονιάς

Το φαινόμενο «6-7» ξεκίνησε από το τραγούδι του Skrilla «Doot Doot (6-7)» το 2024 και απογειώθηκε στο TikTok με τον LaMelo Ball, ύψους 6'7'' και το βίντεο του «6-7 Kid» που έκανε εκατομμύρια views.

Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι σημαίνει. Ακόμη και το Dictionary.com, που το ανέδειξε ως «λέξη της χρονιάς», παραδέχεται ότι η σημασία του παραμένει ασαφής. Θεωρείται μια παιχνιδιάρικη φράση χωρίς αρνητικό υπόβαθρο, συνδεδεμένη με μια κίνηση που μοιάζει να σημαίνει «έτσι κι έτσι».

Η ατάκα ακούγεται πλέον σε κάθε γήπεδο όταν μια ομάδα πλησιάζει τους 67 πόντους. Έχει εμφανιστεί σε αγώνες της Prairie View, της Oklahoma State, της Air Force και της South Dakota και συνεχίζει να εξαπλώνεται με αμείωτους ρυθμούς.

