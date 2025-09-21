«Six, Seven» ή «67»: Το ακατανόητο TikTok meme που συνδέεται με τον LaMelo Ball (vid)

Η φράση «six, seven», που στο ίντερνετ τη βλέπουμε ως «67», έχει κατακλύσει το TikTok, μπερδεύοντας μαθητές, γονείς και δασκάλους, ενώ σε ορισμένες τάξεις των ΗΠΑ έχει ήδη απαγορευτεί.

Αν έχετε ακούσει παιδιά και εφήβους να λένε τη φράση «six, seven», πιθανότατα ψάχνατε να καταλάβετε τι εννοούν με αυτό. Ένας 28χρονος αρθρογράφος αποκάλυψε τη σημασία του meme, την ώρα που κάποιοι δάσκαλοι στις ΗΠΑ απαγόρευσαν ήδη τη χρήση της φράσης μέσα στις αίθουσες των σχολείων.

Η φράση «six, seven», που στο ίντερνετ τη συναντάμε και ως «67», έχει «εκτοξευτεί» μέσω του TikTok, προκαλώντας σύγχυση σε σχολικές τάξεις, ομαδικές συνομιλίες και οικογενειακά τραπέζια.

Το «67» δεν σημαίνει τίποτα και... αυτό είναι το νόημα

Αν και μπορεί να ακούγεται σαν απάντηση σε μαθηματικό πρόβλημα ή σαν αναφορά σε ύψος κάποιου, η αλήθεια είναι… ότι δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Ναι, καλά διαβάσατε.

Το meme, που έχει χρησιμοποιηθεί ήδη σε πάνω από 1,1 εκατομμύριο βίντεο στο TikTok, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του χιούμορ της Gen Z και Gen Alpha, το οποίο τις περισσότερες φορές είναι ακατανόητο απ' τους ενήλικες. Παρά την εκτεταμένη χρήση του, οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι σημαίνει και αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο.

Η αρχή του φαινομένου και η εξήγηση του «67» από ειδικό

Η τάση ξεκίνησε από τον διάσημο hip-hop καλλιτέχνη Skrilla, ο ο ποίος κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2024 το τραγούδι Doot Doot. Σε αυτό το κομμάτι ραπάρει: «6-7, I just bipped right on the highway (bip, bip)». Από εκεί, η φράση απέκτησε δική της ζωή.

Ο «OG Student Translator» του TikTok, δάσκαλος και δημοφιλής δημιουργός εκπαιδευτικού περιεχομένου Mr. Lindsay, ανέλυσε το φαινόμενο σε βίντεο που ανέβασε στις 18 Αυγούστου, αφού δεχόταν καθημερινά την ίδια ερώτηση: «Τι σημαίνει το six, seven;».

«Έχει ξεφύγει ακόμα περισσότερο», εξήγησε, περιγράφοντας πώς ο στίχος έγινε ατάκα και στη συνέχεια μετατράπηκε σε meme.

Από τον LaMelo Ball στην παγκόσμια εξάπλωση

Η μεγάλη ώθηση ήρθε όταν ένας δημιουργός χρησιμοποίησε τον ήχο για να αστειευτεί με τον NBA star LaMelo Balβl, λέγοντας πως παρότι έχει ύψος 6'7", παίζει σαν να είναι 6'2". Εκείνο το βίντεο άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου: «Αυτό το meme έγινε viral», είπε ο Mr. Lindsay. «Όλοι κάνουν edits, όλοι λένε "six, seven", όλοι οι δημιουργοί το βάζουν στα βίντεό τους».

Ακόμη και αθλητές άρχισαν να το χρησιμοποιούν, με τον Taylen "TK" Kinney, point guard στη λίγκα Overtime Elite, να γίνεται γνωστός για την υπερβολική χρήση της φράσης.

«Η ανούσια απάντηση σε κάθε ερώτηση»

Ο Mr. Lindsay εξήγησε πως τα παιδιά απαντούν «six, seven» σε κυριολεκτικά τα πάντα: από το «τι μυρίζει έτσι;» μέχρι το «τι ώρα είναι;».

«Οπότε, για να τα συνοψίσουμε, το "six, seven" είναι απλώς μια αναφορά σε ένα meme», κατέληξε. «Δεν έχει καμία πραγματική σημασία. Είναι απλώς ένας αριθμός που είναι διασκεδαστικός να τον λες… με τις σχετικές κινήσεις των χεριών. Και δεν σημαίνει τίποτα».

