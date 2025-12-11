Σταρ του YouTube κατηγορείται για φοροδιαφυγή αφού αγόρασε Ferrari αξίας 400.000 δολαρίων και την κατέστρεψε για τα κλικ.

Ένας YouTuber στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει την κατηγορία της φοροδιαφυγής μετά την αγορά μιας Ferrari 400.000 δολαρίων, την οποία απέκτησε μόνο και μόνο για να την κάψει, προκειμένου να κάνει νούμερα στο κανάλι του.

Ο 27χρονος Cody Detwiler αγόρασε το 2023 μια Ferrari F8 Tributo του 2020 για να τη χρησιμοποιήσει σε ένα «τεστ αντοχής» στο κανάλι του στο YouTube «WhistlinDiesel», το οποίο έχει 10,3 εκατομμύρια συνδρομητές. Το βίντεο που έγινε viral δείχνει το αυτοκίνητο να τυλίγεται στις φλόγες και να καταστρέφεται ολοσχερώς.

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της φοροδιαφυγής

Τώρα, ο Detwiler αντιμετωπίζει κατηγορίες φοροδιαφυγής στο Πρωτοδικείο της κομητείας Γουίλιαμσον στο Τενεσί. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Κατά τη διάρκεια ακρόασης αυτή την εβδομάδα, ο YouTuber επιπλήχθηκε επειδή μιλούσε δημόσια για την υπόθεσή του και ενδεχομένως επηρέαζε μια μελλοντική δίκη με ενόρκους.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι έκανε σχόλια που «δεν είχαν άλλο σκοπό παρά να εξάψουν τα πάθη των ακολούθων του» και ότι προωθούσε θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τις κατηγορίες του, σύμφωνα με το «The Tennessean».

Ο τίτλος του βίντεο στο οποίο ξέσπασε ήταν: «Προσπαθούν να με Σιωπήσουν». Έχει πλέον πάνω από 3,8 εκατομμύρια προβολές από το Σάββατο που δημοσιεύτηκε. Εάν ο Detwiler κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από ένα έως έξι χρόνια και μέγιστο πρόστιμο 3.000 δολαρίων.

Οι εισαγγελείς κατέθεσαν αίτημα για περιοριστικό διάταγμα στις 24 Νοεμβρίου, το οποίο θα απαγόρευε στον YouTuber να «σχολιάζει την υπόθεση ή τα γεγονότα της με οποιονδήποτε τρόπο και να επιχειρεί να κερδοφορήσει από τη δίωξή του».

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε το Σάββατο, ο Detwiler είπε ότι το προτεινόμενο διάταγμα «θα παραβίαζε το δικαίωμά μου στην Πρώτη Τροπολογία» και πως όλο αυτό ήταν απλά τρελό. «Βασικά, όλοι θα μπορούσαν να είναι με το μέρος μου και θα μπορούσα να επηρεάσω την επιτροπή ενόρκων και δεν θα ήταν δίκαιη δίκη για μένα ενάντια στην κυβέρνηση της πολιτείας», είπε ειρωνικά. «Δεν θα ήταν δίκαιο για αυτούς».

Δικαστής τροποποίησε το προτεινόμενο διάταγμα, περιορίζοντάς το ώστε να απαγορεύει στον Detwiler να δημοσιεύει οτιδήποτε δεν αποτελεί δημόσιο αρχείο. Του απαγορεύτηκε επίσης, να κάνει σχόλια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ενόρκους, να διαταράξουν τη δίκη ή να θέσουν σε κίνδυνο την αστυνομία και τους εισαγγελείς.

Η αντίδραση του Detwiler

Ο Detwiler συμφώνησε ότι η τροποποίηση ήταν «λογική» και ότι διατηρούσε την ελευθερία λόγου του. Αναγνώρισε ότι «ο κόσμος έχει δίκαια θυμώσει» με τις κατηγορίες, αν και επέμενε ότι δεν έκανε τίποτα λάθος. Ο YouTuber είχε πουλήσει μπλουζάκια με τη φωτογραφία σύλληψής του και το κατηγορητήριο, αλλά επέμεινε ότι «οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά» και ότι απλώς «τράβηξε περισσότερη προσοχή» σε κάτι που ήταν ήδη δημόσιο.

Το κατηγορητήριο εκδόθηκε στις 5 Νοεμβρίου, μία εβδομάδα πριν από τη σύλληψή του. Η εγγύηση ορίστηκε στα 20.000 δολάρια.

Κατηγορίες φοροδιαφυγής αποδόθηκαν και στην εταιρεία του, WHISTLINDIESEL, LLC. Το κατηγορητήριο ανέφερε ότι ο Ντέτουαϊλερ κατηγορείται για απόπειρα αποφυγής των φόρων της πολιτείας για τη Ferrari F8 Tributo του 2020. Η Ferrari στα βίντεο είχε αριθμούς κυκλοφορίας από τη Μοντάνα, ένδειξη ότι είχε καταχωρηθεί εκεί. Αυτό είναι δημοφιλές «παραθυράκι» μεταξύ αγοραστών υπερ-αυτοκινήτων, επειδή η Μοντάνα δεν επιβάλλει φόρο πωλήσεων στα οχήματα.

Στο Τενεσί, ο φόρος πωλήσεων είναι 7%, ενώ με τοπικούς φόρους μπορεί να φτάσει περίπου το 10%. Αυτό θα προσέθετε γύρω στις 40.000 δολάρια στην τιμή της Ferrari. Η πλέον κατεστραμμένη Ferrari εμφανίστηκε σε τρία βίντεο στο κανάλι WhistlinDiesel.