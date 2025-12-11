Οι γιαγιάδες είχαν δίκιο: Οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι δεν πλένουμε σωστά το δέρμα μας

Νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι πολλοί άνθρωποι ξεχνούν βασικά σημεία στο πλύσιμο. Οι ειδικοί εξετάζουν γιατί οι «συμβουλές της γιαγιάς» αποδεικνύονται σοφές.

Οι επιστήμονες διερεύνησαν αυτό που αποκαλούν «The Grandmother Hypothesis» σχετικά με το πλύσιμο του δέρματος, καταλήγοντας ότι οι περισσότεροι άνθρωποι παραλείπουν συγκεκριμένες βασικές περιοχές, με αποτέλεσμα το μικροβίωμα της επιδερμίδας τους να είναι λιγότερο υγιές.

Η ομάδα του Computational Biology Institute του Πανεπιστημίου George Washington μελέτησε το μικροβίωμα του δέρματος, δηλαδή την κοινότητα των μικροοργανισμών που ζουν στην επιφάνεια της επιδερμίδας, σε υγιή άτομα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις διαφορές ανάμεσα σε συχνά πλενόμενες περιοχές, όπως τα χέρια και τα πόδια, και σε παραμελημένα σημεία, όπως ο αφαλός και το σημείο πίσω από τα αυτιά.

Ο Keith Crandall, διευθυντής του Ινστιτούτου και καθηγητής βιοστατιστικής και βιοπληροφορικής, εξήγησε σε δήλωσή του το 2023 ότι η γιαγιά του τού έλεγε πάντα: «Να τρίβεις πίσω από τα αυτιά, ανάμεσα στα δάχτυλα και στον αφαλό». Υπέθεσε ότι αυτά τα σημεία μπορεί να φιλοξενούν διαφορετικούς τύπους βακτηρίων επειδή παραμελούνται στο καθημερινό πλύσιμο.

Είχε τελικά δίκιο η γιαγιά;

Στη μελέτη, 129 φοιτητές συνέλεξαν δείγματα από γάμπες, αντιβράχια, πίσω από τα αυτιά, ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών και από τον αφαλό. Στη συνέχεια, έμαθαν να αλληλουχούν το DNA αυτών των δειγμάτων, συγκρίνοντας τις λιπαρές, παραμελημένες περιοχές με τις ξηρές, καθαρότερες.

Όπως αποδείχθηκε, η γιαγιά του Crandall είχε απόλυτο δίκιο, τα σημεία που πλένονται τακτικά είχαν πολύ πιο πλούσιο και πιο υγιές μικροβίωμα από τις παραμελημένες περιοχές.

«Οι ξηρές περιοχές του δέρματος (αντιβράχια και γάμπες) ήταν πιο ομοιόμορφες, πλουσιότερες και λειτουργικά διαφορετικές από τις περιοχές με σμηγματογόνους αδένες (πίσω από τα αυτιά) και τις υγρές περιοχές (αφαλός και ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών)», σημείωσαν οι ερευνητές. Δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές ανά φύλο, ηλικία ή εθνικότητα.

Πρόσθεσαν επίσης: «Μέσα στις ίδιες περιοχές του δέρματος, η ποικιλομορφία των βακτηρίων παρουσίαζε σημαντικές μεταβολές σε ορισμένα από τα έτη που συγκρίθηκαν, υποδεικνύοντας ότι η σταθερότητα του μικροβιώματος μπορεί να εξαρτάται από την περιοχή και το άτομο».

Γιατί μας ενδιαφέρει τόσο το μικροβίωμα του δέρματος

Το μικροβίωμα του δέρματος αποτελείται από μικρόβια που είναι ωφέλιμα ή επιβλαβή για τον οργανισμό. Όταν η ισορροπία διαταραχθεί προς τα επιβλαβή μικρόβια, μπορεί να προκύψουν δερματικές παθήσεις όπως έκζεμα ή ακμή, εξηγεί ο Crandall.

Ωστόσο, η σχέση μεταξύ μικροβιώματος και ανθρώπινης υγείας παραμένει ένας τομέας που χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. Η συγκεκριμένη μελέτη λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για το τι θεωρείται υγιές μικροβίωμα στους ενήλικες.

