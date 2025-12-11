Ο λόγος που δεν επιτρέπεται να βάζεις πλυντήριο δύο συνεχόμενες φορές

Οι ειδικοί εξηγούν γιατί δύο συνεχόμενες πλύσεις πιέζουν υπερβολικά το πλυντήριο, ανεβάζουν κατανάλωση και προκαλούν φθορές που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι.

Μπορεί το πλυντήριο να δείχνει «σκυλί», αλλά κάθε συνεχόμενη πλύση το φέρνει πιο κοντά στη βλάβη. Σε κάθε κύκλο, το μοτέρ, η αντλία και το θερμαντικό στοιχείο ζεσταίνονται σημαντικά. Αν μόλις τελειώσει η μία πλύση ξεκινήσεις αμέσως την επόμενη, τα εξαρτήματα δεν προλαβαίνουν να κρυώσουν, με αποτέλεσμα περισσότερη φθορά, μεγαλύτερη κατανάλωση και υψηλότερο ρίσκο βλάβης.

Οι ειδικοί προτείνουν να αφήνεις το πλυντήριο να «ανασαίνει» για 30 έως 60 λεπτά μεταξύ δύο κύκλων. Ακόμη και τα 20–30 λεπτά κάνουν τη διαφορά, καθώς μειώνουν την εσωτερική θερμοκρασία και προστατεύουν κρίσιμα μέρη.

Οι κίνδυνοι για το πλυντήριο

Χωρίς διάλειμμα, το μοτέρ του πλυντηρίου δουλεύει συνεχόμενα και φθείρεται πιο γρήγορα. Η αντλία μένει ζεστή για πολλή ώρα, κάτι που με τον καιρό μπορεί να οδηγήσει σε βουλώματα ή ακόμη και σε καταστροφή. Ακόμη και ο ιμάντας, που φαίνεται ασήμαντος, μπορεί να χαλαρώσει ή να σπάσει νωρίτερα εφόσον δεν του δίνεται αρκετός χρόνος για... αποθεραπεία.

Αν όμως αφήνεις το πλυντήριο να ξεκουράζεται 30–60 λεπτά ανάμεσα σε πλύσεις, οι ειδικοί υπολογίζουν ότι η διάρκεια ζωής του μπορεί να αυξηθεί ακόμη και κατά 50%. Με σωστή χρήση, ένα πλυντήριο μπορεί να αντέξει πάνω από 15 χρόνια με 4–5 κύκλους την εβδομάδα.

Για καλύτερη συντήρηση συνιστάται επίσης να κάνεις δύο πλύσεις τη μέρα με σωστή απόσταση μεταξύ τους, να επιλέγεις προγράμματα πλήρη αλλά όχι υπερφορτωμένα, και να καθαρίζεις τακτικά το φίλτρο και τα λάστιχα ώστε να αποφεύγονται οσμές και φραξίματα.

