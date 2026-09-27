Φωτιά σε αεροπλάνο της Lufthansa: Power bank πήρε φωτιά κατά την πτήση – Αναγκαστική προσγείωση στη Λυών

Συναγερμός σήμανε σε πτήση της Lufthansa, όταν power bank επιβάτη πήρε φωτιά μέσα στην καμπίνα, με τους πιλότους να αποφασίζουν την εκτροπή του αεροσκάφους στην` Λυών.

Συναγερμός σήμανε στον αέρα σε πτήση της Lufthansa, όταν power bank επιβάτη πήρε φωτιά μέσα στην καμπίνα, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στη Λυών.

Πρόκειται για την πτήση LH1170, η οποία πραγματοποιήθηκε με Airbus A321 που αναχώρησε το βράδυ του Σαββάτου από την Φρανκφούρτη με προορισμό την Λισαβόνα, όμως δεν κατάφερε να φτάσει στον τελικό του προορισμό. Αντί για την Πορτογαλία, το αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς τη γαλλική πόλη Λυών, όπου και προσγειώθηκε αργότερα το ίδιο βράδυ.

Η power bank πήρε φωτιά μέσα στην καμπίνα

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Lufthansa στο RTL, κατά τη διάρκεια της πτήσης ένα power bank επιβάτη πήρε φωτιά στην περιοχή ενός καθίσματος. Το πλήρωμα της καμπίνας αντέδρασε άμεσα και ασφάλισε τη συσκευή σε ειδική προστατευτική σακούλα, γνωστή ως Lithium-Safe-Bag, η οποία χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν μπαταρίες λιθίου.

Για λόγους ασφαλείας, οι πιλότοι αποφάσισαν να αλλάξουν πορεία και να προσγειώσουν το αεροσκάφος στη Λυών, ενώ σύμφωνα με τη Lufthansa, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε το αεροπλάνο να έχει προτεραιότητα κατά την προσγείωση. Στην πτήση επέβαιναν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, 198 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος.

Μετά την προσγείωση, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία, και θα ταξίδευαν ξανά την Κυριακή 27/9, μέσω άλλων πτήσεων, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τη Λισαβόνα. Η Lufthansa εξέφρασε τη λύπη της για την απρόσμενη διακοπή του ταξιδιού, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η ασφάλεια επιβατών και πληρώματος αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Αυστηρότεροι κανόνες για τις power banks

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που μπορεί να συνδέονται με τις μπαταρίες λιθίου. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούνται σε power banks μπορούν, σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς, να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν φωτιά. Η Lufthansa έχει ήδη αυστηροποιήσει τους κανόνες της για τις συγκεκριμένες συσκευές. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν power banks για τη φόρτιση άλλων συσκευών, ούτε να φορτίζουν οι ίδιοι τα power bank.

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