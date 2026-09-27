Βούτσιτς: Παραιτείται από πρόεδρος της Σερβίας - Ποιος είναι ο λόγος

Η παραίτηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς από την προεδρία της Σερβίας δεν σηματοδοτεί το τέλος της πολιτικής του διαδρομής.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς παραιτείται από την προεδρία της Σερβίας, όμως η αποχώρησή του από το ύπατο πολιτειακό αξίωμα δεν σημαίνει και αποχώρηση από την πολιτική σκηνή.

Ο πρόεδρος της Σερβίας υπέβαλε την παραίτησή του την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ανοίγοντας την διαδικασία για την εκλογή νέου αρχηγού του κράτους. Η κίνηση, ωστόσο, συνδέεται άμεσα με τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 25 Οκτωβρίου. Ο βασικός λόγος της παραίτησης είναι ότι ο Βούτσιτς θέλει να εγκαταλείψει την προεδρία και να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία ως υποψήφιος για την πρωθυπουργία, έχοντας ήδη δηλώσει ότι θα διεκδικήσει την θέση στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Από την προεδρία στην πρωθυπουργία

Ο Βούτσιτς βρίσκεται στην προεδρία της Σερβίας από το 2017 και κέρδισε δεύτερη προεδρική θητεία στις εκλογές του 2022. Πλέον, επιδιώκει να αλλάξει πολιτικό ρόλο, αφήνοντας το προεδρικό αξίωμα προκειμένου να διεκδικήσει την πρωθυπουργία. Η παραίτηση έρχεται λίγο πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου, τις οποίες ο ίδιος προκήρυξε μετά την διάλυση του κοινοβουλίου στις 9 Σεπτεμβρίου.

Ο Βούτσιτς είχε προαναγγείλει από τις 14 Σεπτεμβρίου ότι θα παραιτηθεί στις 27 του μήνα και στη συνέχεια θα συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία ως απλός πολίτης. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς ο ίδιος δεν μπορεί να διεκδικήσει νέα προεδρική θητεία μετά τις δύο θητείες του, η παραίτησή του, επομένως, του επιτρέπει να παραμείνει ενεργός στην εκλογική διαδικασία, αυτή τη φορά με στόχο την πρωθυπουργία.

Οι εκλογές της 25ης Οκτωβρίου

Η Σερβία οδηγείται σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 25 Οκτωβρίου, μετά την διάλυση της Εθνοσυνέλευσης. Η απόφαση για την διεξαγωγή των εκλογών ελήφθη στις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ η σερβική κυβέρνηση είχε προηγουμένως υποβάλει σχετικό αιτιολογημένο αίτημα. Ο Βούτσιτς είχε συνδέσει την ανάγκη προσφυγής στις κάλπες με τις πολιτικές εντάσεις και τις διαφωνίες που επικρατούν στην χώρα. Οι πρόωρες εκλογές πραγματοποιούνται, παράλληλα, έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο φοιτητικών και αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων στην Σερβία.

Εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, ο Βούτσιτς επιδιώκει να μετακινηθεί από την προεδρία στην πρωθυπουργία. Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι καθήκοντα προσωρινού προέδρου αναμένεται να αναλάβει η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Άνα Μπρνάμπιτς. Λίγο πριν από την αποχώρησή του, ο Βούτσιτς χαρακτήρισε την προεδρία της Σερβίας «την μεγαλύτερη τιμή» για τον ίδιο και δήλωσε ότι προσπάθησε καθημερινά να ανταποκριθεί στην εμπιστοσύνη που του έδειξαν οι πολίτες.

Ωστόσο, η παραίτησή του δεν κλείνει τον πολιτικό κύκλο του, αλλά αντίθετα, αποτελεί το βήμα που επιλέγει για να διεκδικήσει έναν διαφορετικό θεσμικό ρόλο μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου.

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