Βουλαρινός για αγρότες: «Κορόιδα είναι να φύγουν από τα μπλόκα;» (vid)

Το σχόλιο του Βουλαρινού για τα μπλόκα και τα αυτοσχέδια γλέντια στα χωράφια.

Ο Μάνος Βουλαρινός στο επεισόδιο της σατιρικής εκπομπής «Διαχωρίζω τη Θέση Μου», το οποίο προβλήθηκε την Τετάρτη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις κινητοποιήσεις των αγροτών και -πιο συγκεκριμένα- στις εικόνες εκείνες που δείχνουν τους αγρότες σε πιο χαλαρή διάθεση, να διασκεδάζουν με μουσική στα επιμέρους μπλόκα.

«Όταν έχεις τρακτέρ και χρόνο μπορείς να στήνεις μπλόκα και να έρχεται και κανένας Περιφερειάρχης να περνάτε καλά. Να δείτε τι ωραία που περνάει στο μπλόκο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας», ανέφερε χαρακτηριστικά και αφότου έπεσε το βίντεο με το... γλεντοκόπι, ο Μάνος Βουλαρινός σχολίασε με ενθουσιασμό: «Ω ρε γλέντια! Ω ρε ΠΑΣΟΚάρα, Πωω μεράκια πασοκικά!»

Κλείνοντας το σχόλιο του για τις κινητοποιήσεις μετά μουσικής, είπε: «Αυτοσχέδια γλέντια, αυτά είναι! Μια χαρά περνάνε... Γι' αυτό λένε ότι θα το πάνε μέχρι το Πάσχα. Γιατί να φύγουν; Κορόιδα είναι;»

Δείτε το σχετικό βίντεο:

