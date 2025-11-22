Ο σοκαριστικός λόγος για τον οποίο τόσοι πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν ενώ καθαρίζουν το χιόνι

Το καθάρισμα του χιονιού είναι πιο επικίνδυνο από ό,τι νομίζετε, για διάφορους λόγους.

Ένας ειδικός αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο τόσοι πολλοί άνθρωποι φαίνεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ενώ καθαρίζουν το χιόνι έξω από το σπίτι τους.

Αυτή την εποχή του χρόνου, σε αρκετές βόρειες χώρες χιονίζει με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αρκετά προβλήματα στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Όπως για παράδειγμα, όταν το πυκνό χιόνι καλύπτει την είσοδο των κατοικιών, αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες τους να τα καθαρίσουν προκειμένου να κάνουν πιο ασφαλή την πρόσβαση.

Γιατί είναι επικίνδυνο το καθάρισμα του χιονιού

Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν ότι για ορισμένους ανθρώπους, το καθάρισμα χιονιού μπορεί να είναι επικίνδυνο. Στην πραγματικότητα, τα επείγοντα περιστατικά έχουν να κάνουν κυρίως με περιπτώσεις καρδιακών προσβολών και άλλων αγγειακών προβλημάτων όταν υπάρχει πυκνό χιόνι.

Σύμφωνα με το Harvard Health, οι άνθρωποι που καθαρίζουν χιόνι σπάνια ασκούνται. «Το να πιάσετε ένα φτυάρι και να μετακινήσετε εκατοντάδες κιλά χιονιού, ιδιαίτερα αφού δεν έχετε κάνει καμία σωματική δραστηριότητα για αρκετούς μήνες, μπορεί να ασκήσει μεγάλη πίεση στην καρδιά», εξηγεί.

Το κρύο επίσης μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση, καθώς μπορεί να «αυξήσει την αρτηριακή πίεση, να διαταράξει τη ροή του αίματος και να κάνει το αίμα πιο πιθανό να σχηματίσει θρόμβους».

Ο Lawrence Phillips, καρδιολόγος στο NYU Langone Medical Centre, εξήγησε περαιτέρω τι συμβαίνει. Είπε στην εφημερίδα The Independent: «Φυσικά, όταν κρυώνετε πολύ, τα αιμοφόρα αγγεία συστέλλονται. Αυτό μειώνει την παροχή αίματος στα ζωτικά σας όργανα».

Ο Phillips πρόσθεσε ότι αν δεν έχετε γυμναστεί, το καθάρισμα χιονιού σίγουρα δεν είναι ο τρόπος να ξεκινήσετε. «Αν δεν έχετε ασκηθεί και δεν έχετε καταβάλει προσπάθεια, αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσετε», πρόσθεσε. «Η ποσότητα της εργασίας που απαιτείται για να καθαρίσετε χιόνι είναι τεράστια. Οι άνθρωποι υποτιμούν την ποσότητα της προσπάθειας που καταβάλλουν».

Μερικές συμβουλές για το καθάρισμα χιονιού

Το Harvard Health αποκάλυψε μερικές συμβουλές αν πρέπει να καθαρίσετε χιόνι. Εξηγεί ότι είναι καλύτερο να:

Ζεστάνετε τους μύες σας πριν ξεκινήσετε

Σκουπίζετε ελαφρύτερα φορτία αντί για βαριά

Κάνετε τακτικά διαλείμματα

Πίνετε πολλά υγρά

Μην πιέζεστε να καθαρίσετε κάθε εκατοστό χιονιού

Μπείτε μέσα αν αισθανθείτε πόνο στο στήθος, ζάλη, δύσπνοια, η καρδιά σας χτυπά γρήγορα ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στο σώμα σας σας ανησυχήσει

Αν ανησυχείτε για ασυνήθιστα συμπτώματα, είναι σημαντικό να ζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια. Τα συμπτώματα καρδιακής προσβολής μπορεί να περιλαμβάνουν:

Πόνο στο στήθος

Πόνο ή δυσφορία που επεκτείνεται στον ώμο, το χέρι, την πλάτη, τον αυχένα, τη γνάθο, τα δόντια ή μερικές φορές στο πάνω μέρος της κοιλιάς

Κρύο ιδρώτα

Κόπωση

Καούρα ή δυσπεψία

Ζάλη ή ξαφνική αίσθηση λιποθυμίας

Ναυτία

Δύσπνοια

