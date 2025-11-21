Δικηγόρος αποκαλύπτει το μοναδικό προϊόν του σούπερ μάρκετ που δεν θα άγγιζε ποτέ (vid)

Δικηγόρος στις ΗΠΑ αποκαλύπτει το ένα προϊόν που δεν χρησιμοποιεί και δεν αγοράζει ποτέ από το σούπερ μάρκετ.

Ο Τομ Μπόσγουορθ, δικηγόρος με πολυετή εμπειρία σε υποθέσεις σοβαρών τραυματισμών και επικίνδυνων προϊόντων, μοιράστηκε δημοσίως την άποψή του για μια ουσία που, όπως τονίζει, δεν θα άγγιζε και δεν θα αγόραζε ποτέ από το σούπερ μάρκετ.

Μέσα από το TikTok εξήγησε πως, παρά την καθημερινή επαφή του με υποθέσεις επικίνδυνων προϊόντων, υπάρχει ένα συγκεκριμένο που θεωρεί το πιο ανησυχητικό.

Το επίμαχο προϊόν που αποφεύγει: Η γλυφοσάτη

Η ουσία στην οποία αναφέρεται είναι η γλυφοσάτη, ένα από τα πιο διαδεδομένα χημικά ζιζανιοκτόνων, ιδιαίτερα στην Αυστραλία. «Αν με ρωτούσατε ποιο προϊόν φοβάμαι περισσότερο και δεν θα πλησίαζα ποτέ, χωρίς δεύτερη σκέψη θα έλεγα τη γλυφοσάτη».

Ο Μπόσγουορθ αναφέρει ότι μελέτες έχουν συνδέσει τη γλυφοσάτη με Χότζκιν λέμφωμα, ενώ η εμφάνιση της νόσου μπορεί να καθυστερήσει ακόμη και δεκαετίες μετά την έκθεση.

Τι λέει η επιστημονική κοινότητα για τη γλυφοσάτη

Παρότι αρκετές χώρες έχουν περιορίσει ή απαγορεύσει τη γλυφοσάτη, ειδικοί τονίζουν ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα. Η καθηγήτρια Λιν Φρίτσι, επιδημιολόγος στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Curtin, αναφέρει ότι οι υπάρχουσες ενδείξεις είναι «υποδηλωτικές αλλά όχι οριστικές» για το αν η ουσία προκαλεί καρκίνο.

Ωστόσο, επιμένει στην ανάγκη για αυστηρότερη και ξεκάθαρη επισήμανση ασφαλείας στα προϊόντα που την περιέχουν. Οι κατασκευαστές ήδη προτείνουν μέτρα προστασίας όπως μάσκα με φίλτρο, γάντια και ολόσωμη ενδυμασία.

Η αυστραλιανή ρυθμιστική αρχή έχει εγκρίνει τη χρήση γλυφοσάτης μέχρι το 2035, κρίνοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για απαγόρευση. Αντίθετα, χώρες όπως το Βιετνάμ, η Αυστρία, το Βέλγιο και η Γαλλία έχουν προχωρήσει σε περιορισμούς ή πλήρεις απαγορεύσεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ