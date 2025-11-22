Το βίντεο του Έλον Μασκ με το ρομπότ της Tesla που προκαλεί τρόμο: Θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο;

Ο Έλον Μασκ μοιράστηκε συγκλονιστικό βίντεο με ρομπότ της Tesla στην «πραγματική ζωή» και οι άνθρωποι πανικοβλήθηκαν.

Ο Έλον Μασκ προκάλεσε την ανησυχία πολλών ανθρώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν μοιράστηκε ένα νέο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης στη σελίδα του στο X. Τα ρομπότ Optimus Gen 2 του CEO της Tesla έχουν τρομοκρατήσει το διαδίκτυο στο παρελθόν, αλλά ο τελικός στόχος σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας είναι η δημιουργία ενός ανθρωποειδούς αυτόνομου ρομπότ γενικής χρήσης, ικανό να εκτελεί μη ασφαλείς, επαναλαμβανόμενες ή βαρετές εργασίες

Συγκεκριμένα στις 21 Νοεμβρίου, ο Μασκ μοιράστηκε ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει η ζωή αν τα ρομπότ Optimus κυκλοφορούσαν ανάμεσά μας, δείχνοντας τις δυνατότητές τους, αλλά και το πόσο μπορεί να προχωρήσει η τεχνολογία. Το βίντεο προκάλεσε μεγάλη ανησυχία για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Ρομπότ που παίρνουν την θέση των ανθρώπων

Το βίντεο, που δημιουργήθηκε από τον Alex Utopia χρησιμοποιώντας το Grok Imagine και το Nano Banana Pro, παρουσιάζει το ρομπότ Optimus σε μια πληθώρα θέσεων εργασίας, όπως είναι ο σεφ, ο αστυνομικός, ο εργάτης οικοδομών και ο τραυματιοφορέας. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Στο βίντεο φαίνονται επίσης, ρομπότ influencers που βιντεοσκοπούν τον εαυτό τους στο δρόμο ή στην παραλία.

Ένα ρομπότ φαίνεται να απολαμβάνει ένα ποτήρι ουίσκι, καθώς και ένα παιχνίδι πόκερ. Ωστόσο, οι χρήστες του X δεν εντυπωσιάστηκαν, φτάνοντας στο σημείο να συγκρίνουν τις εικόνες με μια δυστοπική ταινία επιστημονικής φαντασίας, το I, Robot του 2004. Ένας χρήστης σχολίασε: «Δεν το θέλουμε αυτό, Elon. Έχουμε ήδη δει τις ταινίες».

Ένας άλλος έγραψε: «Είναι 2025, ο πληθυσμός αυξάνεται κάθε μέρα και αντί να ψάχνουμε τρόπο να δημιουργήσουμε περισσότερες δουλειές, ο κόσμος ψάχνει τρόπο να πάρει αυτές που έχουν ήδη οι άνθρωποι για να συντηρούν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους και να τις δώσει σε αντικείμενα, που είναι λυπηρό».

Ένας τρίτος έγραψε: «Μοιάζει ακριβώς σαν μια σκηνή από το iRobot», όπως είπε κάποιος άλλος: «Μισώ τα πάντα σχετικά με αυτό. Οι άνθρωποι δεν πρέπει ποτέ να αντικαθίστανται από AI ή ρομπότ. Ποτέ!! Η ταινία iRobot γίνεται πραγματικότητα».

Ωστόσο, παρά τα ανησυχητικά σχόλια, υπήρχαν και κάποιοι που ενθουσιάστηκαν με αυτό που είδαν. Ένας χρήστης έγραψε: «Αυτό δεν έχει να κάνει με το μοντάζ, πρόκειται για την Tesla που δείχνει τους τύπους των εργασιών που θα χειριστεί ο Optimus καθώς το υλικό προλαβαίνει. Κάθε επανάσταση των ρομπότ ξεκίνησε με ένα βίντεο όρασης». Ένας άλλος πρόσθεσε: «Το μέλλον εμφανίστηκε νωρίς. Τα ρομπότ στις πραγματικές θέσεις εργασίας δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία – είναι αναπόφευκτα».

Ο Μασκ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι πιστεύει ότι το Optimus θα είναι το μεγαλύτερο προϊόν όλων των εποχών με διαφορά και έχει εκτιμήσει περαιτέρω ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια ανθρωποειδή ρομπότ που θα κυκλοφορούν μέχρι το 2040.

