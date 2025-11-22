Πρωτοποριακό «τεστ εγκυμοσύνης» εντοπίζει ορμόνες σε σκελετούς άνω των 1.000 ετών

Πώς εντοπίζεις εγκυμοσύνη σε ανθρώπους που έζησαν πριν από αιώνες; Μέχρι σήμερα, σχεδόν δεν μπορούσες. Μια νέα μέθοδος, όμως, κατάφερε για πρώτη φορά να ανιχνεύσει ορμόνες εγκυμοσύνης σε αρχαία ανθρώπινα οστά και δόντια, ανοίγοντας τον δρόμο για να ξαναγράψουμε την ιστορία της εγκυμοσύνης στις παλαιότερες κοινωνίες.

Οι σημερινές εξετάσεις εγκυμοσύνης βασίζονται στην ανίχνευση της hCG στα ούρα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ορμόνη δεν παραμένει στο σώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα και σίγουρα όχι για αιώνες.

Έτσι, οι αρχαιολόγοι ήταν αναγκασμένοι να βασίζονται στην εξαιρετικά σπάνια εύρεση εμβρυϊκών οστών μέσα στη λεκάνη μιας γυναίκας, κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο να διαπιστωθεί.

Η μεγάλη ανατροπή: Ορμόνες εγκυμοσύνης σε σκελετικά δείγματα

Για πρώτη φορά, μια νέα μελέτη ανίχνευσε οιστρογόνα, προγεστερόνη και τεστοστερόνη σε οστά, δόντια και οδοντική πέτρα από άτομα που έζησαν από τον 1ο έως τον 19ο αιώνα μ.Χ.

Το δείγμα περιλάμβανε 10 άτομα: 3 άνδρες και 7 γυναίκες. Από τις γυναίκες, δύο είχαν έμβρυα στη μήτρα και δύο ήταν θαμμένες με νεογέννητα μωρά.

Πώς λειτουργεί το νέο τεστ εγκυμοσύνης; Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Οι ερευνητές άλεσαν μικρές ποσότητες σκελετικού υλικού σε σκόνη και τις ανέλυσαν με μια νέα παραλλαγή της τεχνικής ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), ειδικά προσαρμοσμένη για αρχαία κατάλοιπα.

Το αποτέλεσμα; Οι ορμόνες όχι μόνο εντοπίστηκαν, αλλά και αντικατόπτριζαν με ακρίβεια την κατάσταση εγκυμοσύνης.

Μια γυναίκα (11ος–14ος αι.) είχε υψηλή προγεστερόνη σε οστά και δόντια, μια δεύτερη (18ος–19ος αι.) παρουσίασε επίσης αυξημένη προγεστερόνη στα οστά. Οι δύο γυναίκες που θάφτηκαν με νεογέννητα είχαν μέτρια επίπεδα προγεστερόνης στην οδοντική πλάκα. Και οι τέσσερις γυναίκες δεν είχαν καθόλου τεστοστερόνη στα σκελετικά δείγματα.

Ο συνδυασμός αυτών των ενδείξεων συμφωνεί απόλυτα με την ύπαρξη εγκυμοσύνης κατά τον χρόνο θανάτου.