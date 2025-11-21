Η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή της: «Όταν μεγαλώσει το παιδί καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει» (vid)

Η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή της ότι την θώπευσε έσπασε τη σιωπή της και μίλησε για το συμβάν.

Η 55χρονη εκπαιδευτικός ,που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή της Α' Δημοτικού σε σχολείο στο Λουτράκι, μίλησε για πρώτη φορά στην εκπομπή του MEGA, «Live News» για το επίμαχο περιστατικό.

Να υπενθυμίσουμε πως η δασκάλα των εικαστικών κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, πως ο 6χρονος την θώπευσε με ακατάλληλο άγγιγμα στο στήθος, καθώς της ζήτησε να της δείξει τη ζωγραφιά που είχε ετοιμάσει. Μάλιστα, η ίδια δεν δέχεται καμία άλλη ερμηνεία, ενώ σε μία στιγμή παραφροσύνης χαρακτήρισε τον μικρό «μελλοντικό βιαστή».

Η εκπαιδευτικός μίλησε στο MEGA: «Το έκανα για προστασία»

Συνομιλώντας με τον Νίκο Ευαγγελάτο, είπε αρχικά για το περιστατικό: «Εμείς οι εκπαιδευτικοί αγαπάμε όλα τα παιδιά, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση ή αντιπάθεια. Ο συγκεκριμένος ήρθε στην έδρα να μου δείξει τη ζωγραφιά του και συνέβη αυτό το άσχημο περιστατικό κι εγώ το χειρίστηκα με αυτόν τον τρόπο. Στην αρχή το είπα στη δασκάλα της τάξης του και στον διευθυντή, αλλά την επόμενη μέρα σκέφτηκα πως τέτοια περιστατικά δεν μπορούμε να τα αφήνουμε έτσι και το κατήγγειλα».

Όσον αφορά τον λόγο που την οδήγησε στην καταγγελία, η 55χρονη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το έκανα για προστασία! Και για μένα και για τα παιδιά και για το ίδιο το παιδί. Να θορυβηθούν κι οι ίδιοι οι γονείς. Πρέπει να του βάλουν όρια, γιατί αν μεγαλώσει καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Το μικρό παιδάκι κάποια στιγμή θα μεγαλώσει».

Ο παρουσιαστής την ρώτησε αν πήγε στην οικογένεια πριν την καταγγελία, ώστε να λυθεί πιο ψύχραιμα το θέμα κι εκείνη του απάντησε: «Όχι, δεν πήγα. Πίστευα ότι θα το κάνει το σχολείο αυτό. Η μητέρα του παιδιού, αφού έκανα την καταγγελία, μου μίλησε πολύ άσχημα. Οπότε, όταν δεν μπορούν οι ίδιοι οι γονείς να μας εμπιστευτούν και να προστατεύσουν τα παιδιά τους, πρέπει να το κάνουμε εμείς».

