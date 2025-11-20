Δασκάλα σε σχολείο στο Λουτράκι κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για ακατάλληλο άγγιγμα (vid)

Μια δασκάλα στο Λουτράκι υποστήριξε ότι δέχθηκε μη οικείο άγγιγμα από μαθητή της Α' Δημοτικού, οδηγώντας σε αστυνομική καταγγελία, ενημέρωση των γονέων και εντολή για ΕΔΕ από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας.

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου, μια δασκάλα ανέφερε ότι μαθητής της Α' Δημοτικού την άγγιξε ακατάλληλα την ώρα του μαθήματος. Η ίδια ενημέρωσε άμεσα τον διευθυντή για το περιστατικό, περιγράφοντας το άγγιγμα ως μη οικείο.

Παρότι ο διευθυντής προσπάθησε να κατευνάσει την κατάσταση και να τη διαχειριστεί χωρίς υπερβολές, δύο ημέρες αργότερα η εκπαιδευτικός προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα και υπέβαλε επίσημη καταγγελία. Οι αστυνομικοί κατέγραψαν το γεγονός και κάλεσαν τους γονείς του μαθητή για ενημέρωση.

Έντονες αντιδράσεις των γονέων: Μεταφέρθηκε προσωρινά η δασκάλα

Οι γονείς του παιδιού κινήθηκαν άμεσα, υποβάλλοντας αναφορά προς την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας. Η υπηρεσία διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για να διερευνηθεί πλήρως το συμβάν.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ΕΔΕ, η δασκάλα θα απομακρυνθεί προσωρινά από το σχολείο και θα τοποθετηθεί στο 3ο Δημοτικό Λουτρακίου και στο σχολείο της Περαχώρας.

Ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Κορινθίας, Δημήτρης Ντρίμερης, ανέφερε ότι πρόκειται για δασκάλα εικαστικών. Περιγράφοντας το περιστατικό δήλωσε πως το παιδί πήγε να της δείξει τη ζωγραφιά του και την ακούμπησε για να της μιλήσει.

