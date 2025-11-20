Σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο από τον ανελέητο ξυλοδαρμό 16χρονης μαθήτριας από συνομήλικές της

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τον άγριο ξυλοδαρμό μαθήτριας από συνομήλικές της, με χτυπήματα στο έδαφος και αδιανόητη σκληρότητα που προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνεται μια μαθήτρια να βρίσκεται στο έδαφος περικυκλωμένη από άλλα κορίτσια, ενώ ένα ακόμη άτομο καταγράφει τη σκηνή. Αρχικά δύο νεαρές φαίνονται να παλεύουν, πιασμένες η μία από τα μαλλιά της άλλης.

Τότε ακούγεται η φράση «Μπαίνω ρε… Κράτα, μπαίνω, μπαίνω», σηματοδοτώντας την έναρξη της πραγματικής επίθεσης.

Σοκάρει το βίντεο-ντοκουμέντο με τον εφιάλτη της 16χρονης μαθήτριας

Από το σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο που έπαιξε στο MEGA, φαίνεται πως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το κορίτσι με το μαύρο κολάν βρίσκεται πεσμένο κάτω, περιτριγυρισμένο από τέσσερις συμμαθήτριες.

Τα χτυπήματα αρχίζουν ασταμάτητα. Μία από τις κοπέλες την τραβά από τα μαλλιά και τη σηκώνει από το έδαφος, ενώ άλλη την πιάνει από τα πόδια. Οι κλωτσιές και τα χτυπήματα συνεχίζονται χωρίς έλεος. Η επίθεση κορυφώνεται όταν, ακόμη και ενώ το θύμα δεν αντιδρά, μία από τις μαθήτριες συνεχίζει να τη χτυπά στο κεφάλι με ιδιαίτερη αγριότητα.

Απαθής η στάση των παρευρισκόμενων

Στο σημείο εμφανίζονται και δύο αγόρια. Παρότι δεν συμμετέχουν στον ξυλοδαρμό, δεν παρεμβαίνουν ούτε προσπαθούν να σταματήσουν τη βία, παρακολουθώντας αμέτοχοι τη σκηνή.

Όταν τελικά η επίθεση σταματά, η μαθήτρια παραμένει στο έδαφος και ακούγεται μόνο ένας πνιχτός λυγμός της.

Τα αίτια της βίαιης συμπλοκής

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την επίθεση σε βάρος της μαθήτριας.

Ωστόσο, η ένταση των χτυπημάτων και η αγριότητα της συμπεριφοράς σοκάρουν, ειδικά επειδή οι δράστες είναι ανήλικοι, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για το φαινόμενο της σχολικής βίας.

