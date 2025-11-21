Δήμητρα Ματσούκα: «Είμαι αθώα, θα παίρνω ταξί»

Η Δήμητρα Ματσούκα μίλησε μετά το αυτόφωρο για οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, δηλώνοντας αθώα και αμελής. Τι είπε για τις συνθήκες, τα δημοσιεύματα και την απόφασή της να κυκλοφορεί πλέον με ταξί.

Αθώα δήλωσε, μιλώντας στους δημοσιογράφους, η Δήμητρα Ματσούκα μετά τη σύλληψη για οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πινακίδες. Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών σταθμών παραχώρησε η Δήμητρα Ματσούκα, μια ημέρα μετά το αυτόφωρο για επικίνδυνη οδήγηση.

Η ηθοποιός δήλωσε στην εκπομπή «Happy Day» πως δεν είναι περήφανη για την πράξη της, αλλά δεν θεωρεί ότι εγκλημάτησε: «Δεν εγκλημάτησα. Δεν είμαι περήφανη για την ανεπάρκειά μου σε συγκεκριμένα πράγματα αλλά δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει κάτι μη αναστρέψιμο. Τα πράγματα δεν ήταν αλόγιστα, είχαν μια ανθρώπινη αστοχία, αλλά ως εκεί. Εγώ πλήρωσα την κλήση την επόμενη της αφαίρεσης των πινακίδων. Το σπίτι μου είναι στο Παγκράτι, εκεί δεν έχουμε τις θέσεις για τους κατοίκους. Δύο φορές δεν κατάφερα να βρω πάρκινγκ και το άφησα σε χώρο που απαγορευόταν».

«Στο εξής θα παίρνω ταξί»

Μάλιστα, η ηθοποιός είπε επίσης πως στο εξής θα παίρνει ταξί: «Πέρασα στιγμές που δεν είναι ευχάριστες. Το διαχειρίστηκα με υπομονή. Στο εξής θα παίρνω ταξί».

Σημειώνεται πως, η Δήμητρα Ματσούκα μίλησε και στην κάμερα του MEGA, δηλώνοντας ξανά αθώα: «Είμαι αθώα. Αισθάνομαι εμπιστοσύνη στον τρόπο που το διαχειρίστηκε η τροχαία και το δικαστήριο. Ήταν μια σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου, όχι παράνομων, αλλά παράτυπων. Έχω παράπονο από τους δημοσιογράφους που έσπευσαν να πουν ότι ήμουν μεθυσμένη».

Παράλληλα, κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός μιλώντας και στον ANT1, όπου σημείωσε: «Τέλος καλό όλα καλά. Υπέστη τις συνέπειες των πράξεων μου και είμαι έτοιμη να το αντιμετωπίσω. Εγώ αντιμετωπίστηκα ως ένας άνθρωπος που δεν κάνει την δική μου δουλειά. Το κομμάτι το δημοσιογραφικό ήταν, είναι και θα είναι ανθρωποφαγικό. Δεν είμαι μια ροκ φυσιογνωμία, ούτε παραβατική, είμαι αμελής και αναβλητική. Μετά από αυτήν την νύχτα στο κρατητήριο, τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ