Παράνοια: Η δασκάλα στο Λουτράκι φώναζε πως ο 6χρονος «είναι ένας μελλοντικός βιαστής»

Οι μαρτυρίες από το σχολείο κάνουν λόγο για μια εκπαιδευτικό που επέμεινε στη δική της ερμηνεία, απορρίπτοντας κάθε εξήγηση περί αυθόρμητης συμπεριφοράς, ενώ η δήλωσή της ότι το παιδί είναι «μελλοντικός βιαστής» άναψε ακόμη περισσότερο τα πνεύματα.

Η πρωτοφανής υπόθεση στο Λουτράκι έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση, μετά την καταγγελία δασκάλας της Α’ Δημοτικού ότι ένας μαθητής έξι ετών την άγγιξε στο στήθος την ώρα του μαθήματος. Η ίδια θεώρησε το περιστατικό ως σεξουαλική παρενόχληση και απευθύνθηκε στην αστυνομία, κάτι που ξάφνιασε τους συναδέλφους της αλλά και τη σχολική κοινότητα. Η δασκάλα έχει ήδη μετακινηθεί προσωρινά σε άλλο σχολείο, ενώ η διοικητική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όσοι βρίσκονταν στο σχολείο εκείνη την ημέρα αναφέρουν ότι η εκπαιδευτικός αντέδρασε με τρόπο που αιφνιδίασε τους υπόλοιπους δασκάλους. Παρότι προσπάθησαν να της εξηγήσουν ότι σε τόσο μικρές ηλικίες τέτοιες επαφές είναι συχνά αυθόρμητες και άνευ πρόθεσης, εκείνη επέμεινε πως το περιστατικό ήταν στοχευμένο. Η καταγγελία της έφερε μεγαλύτερη ένταση στη σχολική μονάδα.

Αντιδράσεις, σοκ και μια δήλωση που άναψε φωτιές

Μάρτυρας της υπόθεσης ανέφερε ότι η δασκάλα δεν δεχόταν καμία άλλη ερμηνεία. Μάλιστα, φέρεται να χαρακτήρισε το παιδί «μελλοντικό βιαστή», φράση που προκάλεσε αμέσως αναστάτωση στους συναδέλφους της και βαθιά οδύνη στη μητέρα του μικρού μαθητή. Η οικογένεια, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί της περιοχής εκφράζουν ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να παρερμηνευτεί μια αθώα παιδική συμπεριφορά. Τονίζουν πως η παιδαγωγική προσέγγιση απαιτεί ψυχραιμία, εμπειρία και σωστή εκτίμηση περιστατικών που σχετίζονται με παιδιά τόσο μικρής ηλικίας, ειδικά όταν δεν υπάρχει ένδειξη πρόθεσης ή επίγνωσης.

Η ΕΔΕ θα κρίνει τη συνέχεια

Με την Ένορκη Διοικητική Εξέταση σε πλήρη εξέλιξη, τα βλέμματα όλων στρέφονται στο πόρισμα που θα καθορίσει τα επόμενα βήματα. Το περιστατικό έχει ανοίξει έναν μεγαλύτερο διάλογο για το πώς πρέπει να διαχειρίζονται οι εκπαιδευτικοί την παιδική αυθορμητικότητα και πώς μια λανθασμένη ερμηνεία μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικές αντιδράσεις και αδικαιολόγητη στοχοποίηση ενός παιδιού.



