Οι απείθαρχοι επιβάτες τιμωρούνται αυστηρά: Τι αλλάζει πλέον στις πτήσεις προς Γαλλία

Η Γαλλία αποφάσισε να βάλει τέλος στους «κακομαθημένους» του αέρα, με νέα αυστηρά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 20.000 ευρώ.

Μπορεί να φεύγεις για διακοπές και να νιώθεις ελεύθερος, αλλά κάποιοι ταξιδιώτες το παρακάνουν. Όπως άλλοι προορισμοί έχουν ήδη αυστηροποιήσει τη στάση τους, από τη Νότια Κορέα μέχρι το Μπαλί, έτσι και η Γαλλία είπε «ως εδώ» και παρουσίασε νέο, «αποφασιστικό και αποτελεσματικό» πακέτο κυρώσεων για τους απείθαρχους επιβάτες.

Αν νομίζεις ότι το να ανοίξεις μια ηλεκτρονική συσκευή «για λίγο» ή να αγνοήσεις μια οδηγία είναι απλό παράπτωμα, η Γαλλία έχει άλλη άποψη:. Ένα λάθος μπορεί να σου κοστίσει μέχρι 10.000 ευρώ, ενώ αν το ξανακάνεις, παίζεις πλέον στην επόμενη κατηγορία με 20.000 ευρώ πρόστιμο. Και στις ακραίες περιπτώσεις; Τετραετές ban από τις πτήσεις. Ω ναι, τέσσερα χρόνια!

Τα «απαγορεύεται» της γαλλικής κυβέρνησης περιλαμβάνουν από τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών όταν δεν επιτρέπεται, μέχρι διακοπή του πληρώματος ή μη συμμόρφωση σε οδηγίες ασφαλείας. Όλοι οι αερομεταφορείς με γαλλική άδεια μπαίνουν στο παιχνίδι, άρα… δεν έχεις και πολλές δικαιολογίες.

Ο υπουργός Μεταφορών, Philippe Tabarot, ήταν ξεκάθαρος. Η «απαράδεκτη» συμπεριφορά επιβατών δεν μπορεί να θέτει σε κίνδυνο ούτε την ασφάλεια της πτήσης ούτε τις συνθήκες εργασίας του πληρώματος. Και με το νέο πλαίσιο, η χώρα δηλώνει έτοιμη για «γρήγορη, δίκαιη και αναλογική» εφαρμογή.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως η απόφαση δεν ήρθε τυχαία. Το 2024 σημειώθηκε άνοδος στα περιστατικά κακής συμπεριφοράς, με ένα συμβάν ανά 395 πτήσεις. Οι αεροπορικές και οι κυβερνήσεις ανησυχούν και μάλλον με το δίκιο τους, αφού τέτοια περιστατικά γίνονται όλο και πιο συχνά αλλά και πιο σοβαρά. Έτσι, λοιπόν, η Γαλλία αποφάσισε να βάλει τάξη στον αέρα. Κυριολεκτικά.