Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έλαβε «ψηφιακό» πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα στην Αττική Οδό, όμως ο δικηγόρος του εξηγεί ότι το αυτοκίνητο δεν το οδηγούσε ο ίδιος.

Από το πρωί της Πέμπτης (20/11), η είδηση για την κλήση και το πρόστιμο 2.000 ευρώ που καταλογίστηκαν στον Στέφανο Τσιτσιπά κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το αυτοκίνητο του Έλληνα τενίστα καταγράφηκε από το νέο σύστημα καμερών να κινείται με 210 χλμ/ώρα στην Αττική Οδό.

Πρόκειται για τα πρώτα «ψηφιακά» πρόστιμα που αποστέλλονται από τη Δευτέρα (17/11) σε πολίτες μέσω της πλατφόρμας gov.gr, στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας καταγραφής παραβάσεων.

Ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά για την παράβαση: «Δεν οδηγούσε ο ίδιος»

Το συμβάν σημειώθηκε πριν από περίπου δύο μήνες, στις 24 Σεπτεμβρίου, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του tennisnews.gr. Για να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, το ίιδιο το σάιτ, επικοινώνησε με τον δικηγόρο του Έλληνα πρωταθλητή, Θανάση Παπαθανασίου.

Ο κ. Παπαθανασίου επιβεβαίωσε ότι πράγματι έχει εκδοθεί το πρόστιμο, αλλά έσπευσε να αποσαφηνίσει μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Σε δήλωσή του, εξήγησε ότι ο ίδιος ο Τσιτσιπάς δεν βρισκόταν πίσω από το τιμόνι την ημέρα της παράβασης: «Σχετικά με το περιστατικό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο. Το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν όλα διεκπεραιωθεί».

Το ζήτημα, όπως έγινε γνωστό, έχει ήδη τακτοποιηθεί χωρίς περαιτέρω εκκρεμότητες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ